Arts VS aangeklaagd voor 25 moorden door toedienen overdosis

Een Amerikaanse arts is woensdag in de rechtbank van Columbus, Ohio aangeklaagd voor de moord op 25 patiënten. Dat meldt persbureau AP. Dokter William S. Husel zou tussen februari 2015 en november vorig jaar 29 patiënten een overdosis aan pijnstillers hebben toegediend. Slechts vier van hen overleefden dat.

Husel had zichzelf eerder op woensdag aangegeven bij de politie. Hij zou de dood van de patiënten op de intensive care-afdeling hebben veroorzaakt met het toedienen van overmatige doses fentanyl, variërend van 500 microgram tot 2.000 microgram. Een normale dosis van de pijnstiller bevat 25 tot 100 microgram. Volgens zijn advocaat had Husel niet de intentie om de patiënten, van wie de leeftijden variëren van 37 tot 85 jaar, om het leven te brengen.

Klachten

In december vorig jaar werd Husel ontslagen door het Mount Carmel-ziekenhuis, waar hij vijf jaar werkte. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis gebeurde dit pas vier weken nadat de eerste klachten over zijn functioneren waren binnengekomen. In die weken zouden nog eens drie patiënten zijn overleden aan een overdosis fentanyl.

Het ziekenhuis zegt dat alle andere werknemers die ook voor de slachtoffers hebben gezorgd, uit voorzorg met verlof zijn gestuurd. Het zou gaan om dertig verpleegkundigen. Apothekers die Husel de hoge doses fentanyl hebben geleverd, worden niet vervolgd.

Nabestaanden hebben eind december van het ziekenhuis te horen gekregen dat dokter Husel werd verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van hun bekenden. Directeur Ed Lamb heeft in een video zijn excuses gemaakt.

In Nederland loopt eenzelfde soort zaak tegen een oud-verpleger. Rahiied A. (22) wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het onnodig toedienen van insuline bij elf bewoners van verpleeghuizen. Vier van hen overleefden dat niet.