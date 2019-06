Ankie Broekers-Knol (72) wordt staatssecretaris Asiel

Ankie Broekers-Knol wordt de nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC. De VVD-politica volgt Mark Harbers op, die eind mei opstapte vanwege criminaliteitscijfers onder asielzoekers.

De voordracht van Broekers-Knol (72) is verrassend: ze nam dinsdag afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer. In aanloop naar dat afscheid maakte ze er geen geheim van dat ze graag in de senaat was gebleven – de VVD zette haar niet op de kandidatenlijst.

Formeel vertrok Broekers-Knol, die al dispensatie kreeg om langer dan het maximale aantal termijnen aan te blijven, uit eigen beweging. Maar ze „kreeg het signaal dat er geen verlenging in zat”, zei ze vorig jaar tegen NRC, omdat de senaatsfractie moest verjongen.

Broekers-Knol heeft een lange staat van dienst in Den Haag. Ze zat sinds 2001 in de Eerste Kamer, vanaf 2013 als voorzitter. Ook was zij voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

Verhitte discussies

Dat de VVD een doorgewinterde politica benoemt op de portefeuille Asiel en Migratie ligt voor de hand. Het onderwerp is sterk gepolariseerd en leidt tot verhitte discussies in de Tweede Kamer – hoewel er geen sprake is van een crisis zoals in 2015, toen de instroom van asielzoekers heel groot was. Er zijn grote uitvoeringsproblemen bij de IND, zoals ook blijkt uit het rapport dat de commissie-Van Zwol dinsdag presenteerde. En in Brussel zit het gesprek over een gezamenlijk Europees migratiebeleid vast.

De VVD is voor een streng asielbeleid, evenals coalitiegenoot CDA. Maar de twee andere regeringspartijen, D66 en ChristenUnie, zijn uitgesproken voor een meer humane aanpak. Daartussen zal Broekers-Knol moeten schipperen.