Aantal aangehouden migranten bij zuidgrens VS blijft sterk stijgen

Amerikaanse grensbewakers hebben vorige maand bij de grens met Mexico aanzienlijk meer illegale immigranten opgepakt dan het jaar ervoor. Dat meldt de federale grensbewakingsdienst US Customs and Border Protection (CBP) woensdag. Sinds januari proberen steeds meer mensen via de zuidgrens illegaal de Verenigde Staten in te komen.

In mei hielden CBP-agenten bijna 133.000 immigranten aan. Dat was stijging van zo’n 34 procent ten opzichte van een maand eerder, toen het nog ging om ruim 99.000 arrestaties. Ook de maanden daarvoor was er al sprake van sterke stijgingen. Vorig jaar schommelde het maandelijkse aantal aanhoudingen nog tussen de 30.000 en 50.000.

De immigranten komen hoofdzakelijk uit arme Midden-Amerikaanse landen als Honduras, El Salvador en Guatemala. De groepen waarin zij naar de VS reizen, worden volgens persbureau AFP steeds groter. Afgelopen week werd een gezelschap van circa 1.000 migranten opgepakt. Daarnaast namen grensbewakers in mei ook meer dan 11.000 alleenreizende kinderen in hechtenis.

Sancties

President Donald Trump dreigde amper een week geleden dat hij Mexico handelssancties zou opleggen, als dat land niet meer gaat doen om de toestroom van asielzoekers naar de VS in te perken. Vanaf volgende geldt een importheffing van 5 procent. Die kan oplopen tot 25 procent als de Mexicanen Trump niet tevreden stellen. Experts voorspellen volgens persbureau Reuters dat heffingen voor een economische crisis kunnen zorgen in Mexico.

Later op woensdag gaat een Mexicaanse delegatie in gesprek met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. President van Mexico López Obrador zei volgens Reuters erop te vertrouwen dat de twee landen een deal kunnen sluiten, zodat de heffingen van tafel verdwijnen. Ook Trump sprak dergelijke woorden. „Mexico kan de immigratie tegenhouden, en ik denk dat ze dat ook gaan doen. Ze willen een deal sluiten, en daarvoor hebben ze hun beste mensen gestuurd.”