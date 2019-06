75 jaar na D-Day: dit zijn de mannen die in Normandië vochten

In Normandië wordt D-Day herdacht. Precies 75 jaar geleden vond de geallieerde invasie in West-Europa plaats. Het was de grootste invasie over zee: op 6 juni 1944 bestormden 130.000 militairen de stranden van Normandië. De mannen die toen vochten waren soms pas zeventien jaar, inmiddels zijn de meesten de negentig ruim gepasseerd. Dit zijn de mannen die aan het begin van de bevrijding stonden.