2,5 jaar cel voor schietpartij Thialf waarbij sponsor gewond raakte

De 59-jarige Charles Reinier van der W. is woensdag veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor een schietincident bij het Heerenveense staatsstadion Thialf in 2017. Hierbij raakte schaatssponsor Bert Jonker gewond. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling en een poging tot afpersing.

Jonker wilde in januari 2017 wegrijden van het parkeerterrein bij Thialf toen Van der W. de auto staande hield. De twee hadden een zakelijk conflict. De schaatssponsor raakte gewond aan zijn hand. Van der W. wist in eerste instantie te ontkomen en vluchtte naar Spanje. Daar werd hij in juli op verzoek van de Nederlandse recherche aangehouden.

Lees ook: Schaatssponsor neergeschoten door zakelijk conflict

Volgens Van der W. had Jonker een vuurwapen bij zich en had hij dit afgepakt. Toen Jonker wegreed, viel hij en zou het wapen zijn afgegaan. De rechter vindt het waarschijnlijker dat Van der W. over een wapen beschikte. Een wapen, kogels of hulzen zijn echter nooit gevonden. Deskundigen konden alleen vaststellen dat er sprake was van een wapen dat een „scheikundige ontploffing” teweeg kon brengen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vijf jaar cel geëist. De straf valt lager uit omdat de rechter niet bewezen acht dat Van der W. doelbewust heeft geschoten. Poging tot doodslag is dus niet bewezen.