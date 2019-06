Zamir M. veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor moord op Utrechtse studente

De 32-jarige Zamir M. is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens de moord op de 24-jarige Utrechtse studente Laura Korsman. Dat heeft de rechtbank in Utrecht dinsdag bepaald. De rechter omschreef het misdrijf als „gruwelijk” en „mensonterend”.

M., de ex-vriend van het slachtoffer, bracht haar op 11 juli 2018 om het leven in haar studentenwoning aan de Bosboomstraat in Utrecht. Hij was vlak daarvoor haar huis binnengedrongen gewapend met een mes, waarmee hij haar 26 steken toebracht.

De rechter acht bewezen dat de moord met voorbedachten rade is gepleegd. M. had voorafgaand aan zijn daad een latexhandschoen aangetrokken om geen sporen achter te laten. Ook hield hij zich voor de moord urenlang in de buurt van de woning van het slachtoffer op. De verdachte zou hun eerdere relatiebreuk niet hebben kunnen verkroppen.

Intensief gestalkt

Tijdens de rechtszaak bleek dat deskundigen een persoonlijkheidsstoornis bij M. hebben vastgesteld. Op basis daarvan hebben zij tbs geadviseerd, deels omdat de kans op herhaling groot wordt geacht. Volgens de rechtbank had M. de studente verpleegkunde intensief gestalkt en „doodsbang” gemaakt.

Het OM had achttien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Omdat M. verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht, valt zijn straf lager uit.

Enkele weken voor haar dood deed het slachtoffer aangifte van stalking. M. zat hiervoor drie dagen in hechtenis en kreeg een contact- en locatieverbod opgelegd.