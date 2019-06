Wordt Tikkie de nieuwe Hyves?

‘Geld? Neuh. Stuur maar een tikkie'. Als je het mij vraagt verdient Tikkie, de betaal-app, een vermelding in het woordenboek. En snel een beetje. Deze app van Nederlandse bodem kreeg in drie jaar tijd vijf miljoen gebruikers die elkaar tikkies sturen, om bedragen te verrekenen. Er is geen contant geld nodig, alleen een telefoon. Je kunt er zelfs in winkels mee betalen.

Al komt Tikkie uit de koker van ABN Amro, de dienst is aangenaam agnostisch – het werkt met alle berichten-apps of met een gewoon mailtje en lust alle bankrekeningen.

Maar blijft Tikkie relevant als de grote techbedrijven met hun betaal-apps naar Nederland komen? Om te beginnen Apple Pay, binnenkort voor ING-klanten. Apple Pay vervangt je bankpas en je kunt er onderling betalingen mee verrichten.

Ook Facebook-dochter WhatsApp krijgt een betaaldienst. Met één berichtje kun je straks je contacten geld sturen, zonder de app te verlaten. Facebook doet inspiratie voor zijn betaaldiensten op in Azië: WeChat Pay, AliPay of de Kakoa Bank van de Koreaanse chatapp Kakao. Dat is het voorland van de fintech-innovatie die we ook in Europa mogen verwachten, als je de agenda van congres Money2020 mag geloven.

WhatsApp Payments wordt al een tijdje getest in India. Dat land telt 200 miljoen Whatsapp-gebruikers, van wie er 1 miljoen meedoen aan de betaaltest. De reacties zijn positief, maar de landelijke invoering stokt omdat WhatsApp nog een buitenlands bedrijf is zonder kantoren of servers in India. Dat druist tegen de nationale bankregels in.

Facebook zint daarnaast op een cryptomunt (werknaam: GlobalCoin) als betaalmiddel voor de gecombineerde chatdienst die het bedrijf smeedt van Messenger, WhatsApp en Instagram. De Amerikaanse Senaat is er niet gerust op en stuurde bij voorbaat een reeks kritische vragen naar Mark Zuckerberg. Want als er één bedrijf is dat een cryptomunt zou kúnnen beginnen maar dat niet moet doen, dan is het Facebook. Dat wordt een witwasparadijs voor 2,7 miljard mensen en een heleboek nep-accounts. Of een nieuw privacydrama – nu met financiële gegevens.

Voordat we ons spaargeld aan de cryptogoden offeren: voor diensten als WhatsApp Payments, Apple Pay, Tikkie of Bunq.me is een gewone bankrekening nodig. Welke app zal het mobiele betalingsverkeer straks domineren? Het netwerk of betaalplatform met de grootste reikwijdte en de laagste drempels heeft de grootste kans van slagen.

Tikkie zal het lastig krijgen en ik vrees het Hyves-scenario. Even terugspoelen naar 2009: Hyves was een sociaal netwerk met negen miljoen Nederlandse leden. Toen kwam de grote boze blauwe Facebook-wolf en blies het Hyves-huisje omver.

Zoals we nu Hyves-jargon als ‘porren’ en ‘krabbelen’ nietmeer gebruiken, zijn we over vijf jaar misschien vergeten wat ook al weer zo’n tikkie was.

Dus, als Van Dale Tikkie geen eer betuigt, zal ik het zelf maar doen. Onze nieuwe katten – het vorige duo sneuvelde helaas veel te jong in het ruwe stadsverkeer – hebben we Tipp-ex en Tikkie gedoopt. Twee uitvindingen die ooit onmisbaar waren, maar niet onuitwisbaar. Schatjes hoor.

