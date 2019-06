Vindicat-lid krijgt taakstraf vanwege mishandeling medestudent

Het Vindicat-lid dat in december 2017 betrokken was bij een vechtpartij in het pand van de studentenvereniging is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij een gedragscursus over alcohol en geweld volgen. Volgens de politierechter heeft de 23-jarige Stijn Y. zich schuldig gemaakt aan mishandeling.

De eis van het Openbaar Ministerie was honderd uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie had Y. zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging door het slachtoffer meerdere keren te schoppen. De rechter ging daar vanwege de verschillende getuigenverklaringen niet in mee, maar achtte het bewezen dat Y. minstens een keer geschopt heeft. De reden dat de uitspraak anderhalf jaar op zich liet wachten, kwam doordat de advocaat van Y. nieuwe getuigen wilde opvoeren.

Eerdere veroordeling

Een ander corpslid dat betrokken was bij het nachtelijke geweld werd in juli 2018 veroordeeld. De student had het slachtoffer een “tik” verkocht aan de bar, volgens de rechtbank met buitenproportionele kracht. De rechter veroordeelde de destijds 22-jarige tot 90 uur taakstraf (waarvan 50 uur voorwaardelijk) voor mishandeling. Ook moest hij zich verplicht laten behandelen voor zijn drankgebruik.

Door de vechtpartij kwam Vindicat opnieuw in de belangstelling, voornamelijk vanwege de manier waarop het bestuur van de vereniging omging met het incident. Hoewel de gedragscode voor studentenverenigingen voorschrijft dat incidenten direct moeten worden gemeld aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), gebeurde dat na 3 december niet.

Enkele dagen nadat het incident aan het licht was gekomen, maakten de RuG en de Hanzehogeschool Groningen bekend dat de bestuursbeurzen van dat jaar definitief opgeschort werden. De beurzen waren eerder al tijdelijk ingetrokken vanwege twee incidenten in september 2017.

Accreditatie en waarschuwing

Afgelopen oktober werd bovendien bekend dat Vindicat zijn accreditatie in elk geval voor een studiejaar kwijt is. Volgens de commissie is er een “gebrek aan veranderingsbereidheid” bij het corps. Vindicat is tot minstens 1 september 2019 niet welkom op officiële aangelegenheden.

In januari kwam aan het licht dat Vindicat een officiële waarschuwing had gekregen van de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten (PvdA). Aanleiding was een “ernstig geweldsincident” tijdens een jaarlijks feest. De vereniging weigerde vervolgens de naam van de verdachte door te geven aan de politie. In de brief dreigde Den Oudsten onder meer met het intrekken van de exploitatievergunning en het tijdelijk sluiten van de vereniging.