Verenigde Staten verbieden cruiseverkeer van en naar Cuba

Amerikanen mogen niet langer per cruiseschip, jacht, privé- of zakelijk vliegtuig naar Cuba reizen. Dat heeft het Witte Huis dinsdag aangekondigd. Cuba speelt volgens Washington een „destabiliserende rol” op het westelijk halfrond. Vooral door het steunen van de Venezolaanse president Nicolás Maduro.

„De Verenigde Staten houden Cuba verantwoordelijk voor het onderdrukken van het eigen volk alsmede voor de crisis in Venezuela, onder leiding van president Maduro”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Cuba is naast onder meer China en Rusland een van de weinige landen die Maduro nog steunt. De Verenigde Staten, en vijftig andere voornamelijk westerse landen, erkennen oppositieleider Juan Guaidó als rechtmatig president.

De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat „Amerikaanse dollars bij het Cubaanse leger en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belanden”. De regering in Havana heeft sterke economische banden met de toeristische sector, aldus de regering-Trump. „Toerisme wordt op Cuba gebruikt om de zakken van het leger te vullen, de mensen die het regime in Venezuela direct steunen.”

Fidel Castro

Het cruiseverkeer tussen de Verenigde Staten en Cuba werd in 2016 na veertig jaar heropend door toenmalig president Barack Obama, met een lijnverbinding tussen Miami en Havana. Cuba heeft een communistisch regime, sinds Fidel Castro zestig jaar geleden de toenmalige pro-Amerikaanse regering tijdens een staatsgreep omver wierp.

Obama was de eerste Amerikaanse president in 88 jaar die voet zette op Cubaanse bodem. Hij maakte toen meerdere afspraken met de regering van Raúl Castro, de broer van de inmiddels overleden Fidel. Die afspraken gingen onder meer over het heropenen van handel en toerisme. Opvolger Donald Trump heeft sinds zijn aantreden meerdere gedeelten van dat akkoord weer teruggedraaid.

Meerdere grote rederijen varen met regelmaat op Havana en andere Cubaanse steden. Commericeel vliegverkeer tussen beide landen blijft vooralsnog gewoon mogelijk.