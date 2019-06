Vanaf 18.00 uur code oranje in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant

Vanaf 18.00 uur dinsdagavond geldt code oranje in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat meldt het KNMI. Voor de overige provincies geldt vooralsnog code geel. In het hele land worden onweersbuien en harde windstoten verwacht. De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten van Nederland.

Ook de NS verwacht hinder door onweer en zware windstoten. Tussen 18.00 uur en 21.00 uur rijden daarom uit voorzorg minder treinen in het zuidoosten en oosten van het land. Tussen Amsterdam en Sittard rijden minder intercity’s.

Voorzichtigheid

Ook Rijkswaterstaat roept op tot voorzichtigheid tijdens en na de avondspits. Het agentschap raadt weggebruikers aan de weerberichten in de gaten te houden en eventueel de „rijstijl aan te passen” aan de weersomstandigheden. Lege vrachtauto’s en auto’s met caravan of aanhanger kunnen beter niet de weg op gaan.

Code oranje betekent dat er een „grote kans” bestaat op gevaarlijk of extreem weer, waarbij er kans is op schade, letsel of veel overlast. Als het weer verslechtert, kan het KNMI besluiten code rood af te geven. Dat betekent dat er kans is op weer dat „maatschappij-ontwrichtend” kan zijn.