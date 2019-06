Van Fleabag naar Bond

‘Ik heb mezelf beloofd dat ik vanavond niet over James Bond ga praten”, zei Phoebe Waller-Bridge (33) toen ze vorige maand met de pers sprak tijdens de uitreiking van Bafta tv-awards. De door haar gemaakte hitserie Killing Eve, over het kat-en-muisspel tussen een eigenzinnige huurmoordenaar en een vastberaden geheim agent, was de grote winnaar bij de uitreiking van de belangrijke Britse tv-onderscheidingen. Er gingen ook prijzen naar actrices Jodie Comer en Fiona Shaw voor hun rollen in Killing Eve.

Maar veel mensen willen weten wat actrice, producer en schrijfster Waller-Bridge precies heeft gedaan met het script van de nieuwste Bond-film, die na veel vertraging eindelijk wordt opgenomen. Daniel Craig speelt daarin voor de laatste keer geheim agent 007 en vroeg Waller-Bridge hoogstpersoonlijk om schrijfwerk te doen voor de getroebleerde productie, naar verluidt om de vrouwelijke personages beter uit de verf te laten komen.

Een kick

De afgelopen jaren heeft Waller-Bridge naam gemaakt met indrukwekkende series waarin gecompliceerde vrouwen de hoofdrollen spelen – vrouwen die verbaal scherp uit de hoek komen, lang niet altijd sympathiek zijn of zich aanpassen aan traditionele genderrollen. In haar werk mixt ze humor en cynisme met diepe tragiek. „Ik krijg een kick van het schrijven van vrouwelijke personages die het niets kan schelen wat je over ze denkt”, vertelde ze in The Guardian. Bond kan nog wel een paar feministische stappen maken en daar kan zij bij helpen. De laatste keer dat er een vrouwelijke schrijver op de aftiteling van een Bondfilm stond: 1963 (From Russia With Love).

Naast Killing Eve is Daniel Craig ook fan van Fleabag, de BBC-comedy over een dolende dertiger in Londen waarmee Waller-Bridge in eerste instantie bekend werd en waarin ze de hoofdrol speelt. Het tweede seizoen liet onder meer vanwege Killing Eve, waarin zij zelf niet acteert, bijna drie jaar op zich wachten.

Een liefsdesverhaal

De eerste scène van het tweede seizoen sleurt de kijker meteen weer in de chaotische wereld van de hoofdpersoon die we alleen kennen als ‘Fleabag’. Met een bebloed gezicht staat ze in de toiletten van een chique restaurant. Ze veegt het bloed weg en kijkt recht de camera in: „Dit is een liefdesverhaal”. Daarna zien we in minder dan 25 minuten hoe ze in die situatie terecht gekomen is.

Fleabag brengt het leven van een vrouw in beeld die worstelt met de dood van haar beste vriendin en haar moeder. Veel dingen in haar leven mislukken. Met seks probeert ze de leegte van haar bestaan te vullen, maar het brengt haar geen plezier. Iets waar ze in het nieuwe seizoen iets mee probeert te doen.

In het gesprek met een therapeut floept ze het er razendsnel uit: „Het grootste deel van mijn leven heb ik seks gebruikt om mezelf af te leiden van de schreeuwende leegte in mijn hart.” En dat kijkt ze naar de camera: „Ik ben hier goed in!”

Kenmerkend voor Fleabag is de manier waarop de serie de vierde wand doorbreek. Waller-Bridge kijkt regelmatig naar de camera en geeft commentaar op de ontwikkelingen. Soms geeft ze ons niet meer dan een vertwijfelde blik of een knipoog naar de kijker. Ze gebruikt het in het tweede seizoen op een verrassende en indrukwekkende manier.

Het personage probeert te groeien en haar leven op orde te krijgen. Het lijkt zowaar de goede kant op te gaan. Haar kwakkelende broodjeszaak begint goed te lopen en ze wil een waardevolle relatie aangaan. Het probleem: de man met wie ze de relatie probeert op te bouwen is een jonge, coole priester, gespeeld door Andrew Scott. Hij leeft celibatair, maar de seksuele spanning met Fleabag is er vrijwel meteen.

De relatie vormt de rode draad, al weet de serie ruimte te maken voor thema’s die niet snel ter sprake komen in de gemiddelde sitcom. Een gesprek met een oudere zakenvrouw over de pijn van vrouwen en de menopauze maakt bijvoorbeeld veel indruk.

Loslaten

Ondertussen is Waller-Bridge niet bang om dingen los te laten. Er komt geen derde seizoen van Fleabag en de dagelijkse leiding als showrunner van Killing Eve heeft ze uit handen gegeven. Het tweede seizoen wordt geleid door Emerald Fennell, terwijl het derde seizoen door weer een andere vrouw zal worden geleid (Suzanne Heathcote). Een opmerkelijk roulatiesysteem waarmee ze iets doet aan de ongelijkheid in de tv-industrie.

Wie weet slaagt ze er ook in om meer vrouwelijke stemmen te laten klinken in de wereld van James Bond.