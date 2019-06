Twee Oekraïense agenten opgepakt voor doodschieten jongetje

Twee Oekraïense agenten zijn dinsdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vijfjarig jongetje. Dat meldt persbureau Reuters. De agenten zouden het kind hebben doodgeschoten toen zij in dronken toestand op blikjes en flesjes schoten in een tuin. Het incident heeft tot onrust geleid in Oekraïne, waar straffeloosheid en corruptie bij de politie een groot probleem is.

Het kindje, Kyrylo Tljavov, werd vrijdagavond beschoten in een woonwijk in het dorp Perejaslav-Chmelnytski, op zo’n 70 kilometer van Kiev. Hij stierf maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn dood heeft geleid tot demonstraties voor het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken, meldt persbureau AFP.

Demonstranten daar tonen spandoeken met leuzen als „de politie doodt het volk”. Ook roepen zij op tot het aftreden van minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov. Dit lijkt vooralsnog niet aan de orde, wel heeft president Volodymyr Zelenski beloofd er „alles aan te doen om de verantwoordelijken volgens de wet te straffen”.

Ook binnen de politie heeft het incident onrust veroorzaakt. De chef van de regionale politie van de regio-Kiev is ontslagen en de baas van de landelijke politie heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden. De agenten ontkennen ondertussen alle betrokkenheid bij de dood van het jongetje. Volgens hen is het kind uitgegleden en gevallen op een steen. Als bewezen wordt dat het kind is doodgeschoten door de agenten, kunnen zij veroordeeld worden tot levenslange gevangenisstraffen.

Dit anti-corruptieorgaan vreest voor straffeloosheid binnen de politie.