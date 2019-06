Trump in het Verenigd Koninkrijk: over de helft, zonder grote ongelukken

Het staatsbezoek van Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk is al over de helft. Na een ontvangst en banket maandag, was er dinsdag een kort onderhoud met de afzwaaiende premier Theresa May. Tegelijk gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen het bezoek van de Amerikaanse president. Na afloop van het onderhoud met May zei Trump dat het aantal demonstranten erg klein was. Ook vertelde hij dat hij bedankt had voor een ontmoeting met Jeremy Corbyn. De Labour-leider is zeer kritisch op Trum en sprak dinsdag op de actiebijeenkomst, waar hij Trump een haatzaaier noemde. De president bezoekt op woensdag en donderdag nog D-Day-herdenkingen in het VK en Frankrijk, en doet ook Ierland nog aan.