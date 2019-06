Europese toezichthouder: Nederlandse wet tegen discriminatie niet voldoende

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) is bezorgd over de Nederlandse wetgeving tegen hatecrimes en discriminatie. Die zou onvoldoende mogelijkheden bieden voor sancties, schrijft de commissie dinsdag in een rapport. Er wordt nog altijd weinig aangifte gedaan van hatecrimes, misdrijven die worden gepleegd vanuit een vooroordeel.

Het debat in Den Haag en de berichtgeving erover in de media worden „nog steeds sterk beïnvloed” door xenofoob taalgebruik en bangmakerij. „Politici spreken openlijk over racistische overtuigingen en biologische superioriteit”, schrijft de commissie. Hierbij noemt de ECRI geen namen. Het ECRI stelt verder dat online haatzaaien aan de orde van de dag is.

„Veel haattaal blijft langere tijd online staan. Veel mensen uit minderheden voelen zich uitgesloten door dit vijandige taalgebruik. In de onderzochte periode waren er ook veel door haat ingegeven aanslagen op moslims, moskeeën en lhbti-personen. En er zijn nog steeds antisemitische spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden.”

Lager niveau op middelbare school

Kinderen met een migratieachtergrond en Antilliaanse kinderen belanden onevenredig vaak op de lagere niveaus van het voortgezet onderwijs. Deels door discriminatie, schrijft de commissie, hebben zij hebben moeite met het vinden van stages en werk. Ook Roma-kinderen en kinderen van arbeidsmigranten lopen risico op een onderwijsachterstand of op uitbuiting.

Het ECRI beveelt Nederland aan te werken aan een „integratiestrategie” en „actieplan”, waarin wordt gezegd dat „integratie een tweerichtingsproces is” en „waarmee de hele samenleving wordt gestimuleerd inburgering te ondersteunen”. Zo zou de overheid gratis taalonderwijs en inburgeringscursussen moeten aanbieden. Op dit moment betalen inburgeraars hun eigen scholing.

Etnisch profileren voorkomen

Het advies aan het OM en de politie is mensen aan te moedigen aangifte te doen van haatzaaien. Ook moet haattaal op het internet snel verwijderd worden. Verder zouden politie en justitie maatregelen moeten nemen om etnisch profileren te voorkomen en „mensen uit minderheden vaker een helpende hand bieden”.

Uit onderzoek blijkt dat 61 procent van de respondenten met een Noord-Afrikaanse achtergrond hun meest recente aanhouding door de politie als etnisch profileren heeft ervaren. Hetzelfde gold voor 43 procent van de Turkse Nederlanders. De huidige wet is volgens het ECRI nog te vaag om op te treden tegen etnisch profileren.

Het ECRI houdt toezicht op de naleving van de mensenrechten en houdt zich bezig met vragen rond de strijd tegen racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat, antisemitisme en onverdraagzaamheid.