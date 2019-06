Spaanse rechter houdt herbegraven Franco tegen

De herbegrafenis van oud-dictator Francisco Franco is op last van het Spaanse Hooggerechtshof voor onbepaalde tijd uitgesteld. De rechters geven daarmee gehoor aan een eis van de nabestaanden die eerst een uitspraak via een justitiële bodemprocedure willen. Het is de tweede keer binnen een jaar dat een politiek besluit om het lichaam van Franco uit zijn praalgraf buiten Madrid te halen door rechters tegen wordt gehouden.

De regering van sociaal-democraat Pedro Sánchez zag vorig jaar na diens aantreden in juni de herbegrafenis als één van de voornaamste prioriteiten. Ondanks een parlementaire meerderheid stuitten de autoriteiten op verzet van de familie die aanvankelijk weigerden met een aanvaardbaar alternatief te komen voor de Vallei van de Gevallenen. Een voorstel om Franco in de Almudena kathedraal van Madrid te begraven werd door de regering afgewezen.

De demissionaire regering van Sánchez nam medio maart de beslissing om de stoffelijke resten van oud-dictator op maandag over te brengen naar een familiegraf El Pardo. Maar ook hier bleef de familie zich tegen verzetten en kondigde met voorlopig succes gerechtelijke stappen aan. De Spaanse regering gaat ervan uit dat Franco na een bodemprocedure alsnog verplaats zal worden.

Lees ook hoe veel mensen die heimwee hebben naar de Franco-tijd, een selfie komen nemen bij het graf

De voormalige dictator overleed op 20 november 1975 als een leider van een verscheurd land. Na zijn dood werd door verschillende betrokken partijen, onder wie koning Juan Carlos en de familie van Franco, besloten dat hij een graf zou krijgen in de basiliek in de buurt van El Escorial. Deze Vallei der Gevallenen werd in 1959 geopend voor de slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939).

Tegenover het graf van Franco is een ereplaats voor José Antonio Primo de Rivera, die in 1936 werd doodgeschoten. Deze oprichter van de fascistische Falangepartij zal net als tienduizenden slachtoffers van de burgeroorlog wel blijven liggen.