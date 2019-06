Rutte biedt excuses aan voor gasbevingen Groningen

Premier Mark Rutte heeft namens de regering dinsdag excuses aangeboden aan de inwoners van Groningen voor de aanpak van de aardbevingen door de gaswinning. Tijdens een debat in de Tweede Kamer gaf de premier toe dat de situatie „vanaf het begin volstrekt onderschat is”. Ook stelde hij dat er te langzaam gehandeld is toen eenmaal erkend was dat de gaswinning voor grote problemen zorgt. Rutte noemde de situatie een „crisis in slow motion”.

Het is de eerste keer dat Rutte deelnam aan een debat dat specifiek over de gaswinning ging. Ook heeft de premier nog niet eerder zo publiekelijk zijn excuses aangeboden voor de situatie in Groningen. Hij stelde dinsdag dat hij „het liefst vandaag nog” de gaskraan volledig dicht zou draaien. Dit is echter niet mogelijk omdat de leveringszekerheid van het gas dan in het geding komt.

Rutte heeft zijn excuses aangeboden voor drie zaken. Hij zei sorry voor de jarenlange gaswinning en de schade die daarop volgde. Hij excuseerde zich er ook voor dat het kabinet de opgave op het gebied van schadeherstel en versterking heeft onderschat. Tot slot stelde Rutte dat er bij de afhandeling van de schadeclaims te veel nadruk is komen te liggen op juridische zekerheid, wat ten koste ging van de snelheid.

Westerwijtwerd

Maandag beloofde minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) dat de schadeclaims sneller afgehandeld zullen worden. Hij beloofde onder meer dat negenduizend gedupeerden van de gasbevingen die al langer dan vijf maanden wachten op de behandeling van hun claims, binnenkort geholpen zullen worden.

Het debat dinsdag was aangevraagd door SP-Kamerlid Sandra Beckerman, naar aanleiding van de zware gasbeving in het Groningse Westerwijtwerd op 22 mei. Vrijwel alle Kamerleden willen dat de gaswinning volgend jaar teruggaat naar 12 miljard kubieke meter, in lijn met het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Volgens Wiebes en Rutte is er nu echter nog geen geschikt alternatief dat gas (deels) kan vervangen.