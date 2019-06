Russische geheime dienst wil meekijken met tinderende Rus

Datende Russen lopen straks mogelijk kans dat de geheime dienst meekijkt met hun online romantische escapades. Maandag werd bekend dat de Russische staatscensor Roskomnadzor het Amerikaanse bedrijf achter de online dating-app Tinder, Match Group LLC, verplicht om berichten, foto’s en video’s te delen met de autoriteiten– waaronder ook met veiligheidsdienst FSB.

Eerder meldden Russische internet-activisten dat overheidswaakhond Roskomnadzor, belast met de censuur van onwelgevallige informatie, Tinder per 31 mei heeft toegevoegd aan een zwarte lijst van ‘informatie verspreidende bedrijven’. Bedrijven op deze lijst worden sinds een omstreden wet uit 2016 verplicht om zich te registeren en informatie van gebruikers in Rusland gedurende een half jaar tot een jaar op te slaan op nationale servers. Daar kunnen onder andere de Russische veiligheidsdiensten bij de informatie.

De vraag is of Tinder, waar gebruikers intieme en gevoelige informatie delen, zich zal conformeren aan de eis. Volgens de Russische zakenkrant Kommersant heeft het bedrijf de gevraagde gegevens voor registratie te hebben overhandigd, maar stelt het dat persoonlijke gegevens over Russische gebruikers nog altijd beschermd zijn.

Hoewel onduidelijk is of en hoe de informatie precies wordt gebruikt, Tinder is een potentiële goudmijn voor het verzamelen van belastende informatie, in Rusland bekend onder de noemer kompromat, waarmee publieke personen kunnen worden gechanteerd, een activiteit waar de Russische diensten berucht om zijn.

Tinder, waar gebruikers zich registeren via hun Facebook-account, is zeker niet het enige bedrijf dat de interesse van de Russische autoriteiten heeft gewekt. Bedrijven als Facebook, Twitter, Google kregen het eerder al aan de stok met Roskomnadzor. Zij weigerden informatie te delen en moesten een (bescheiden) boete betalen, maar ze werden niet geblokkeerd. De populaire chat-app Telegram verhuisde in 2017 van Rusland naar Dubai na pogingen van de censor de hand op gevoelige informatie te leggen. Maandag werd bekend dat de Russische zoekmachine Yandex gebruiksinformatie moet overhandigen. Verschillende Russische datingbedrijven voldoen al aan de verplichting van Roskomnadzor.

Wel surfen, niet roken

De uit Texas afkomstige dating-app Tinder – die gebruikers profielen van mannen en vrouwen laat selecteren door foto’s naar links of rechts te swipen – heeft ook in Rusland opmars gemaakt, vooral onder meer westers-georiënteerde jongeren in de grote steden. De gemiddelde Russische tinderaar zegt veel te reizen, niet te drinken en te roken, en een aardig woordje Engels te spreken, zo blijkt uit statistieken die het bedrijf eind 2018 publiceerde. Sportieve Russische mannen – met name surfen lijkt populair in het grotendeels strandloze Rusland– zouden meer kans maken op Tinder. Rond het WK voetbal in 2018, toen veel internationale supporters naar Rusland reisden, zag Tinder een gebruikerstoename van maar liefst 42 procent, mede dankzij een functie die het mogelijk maakte dates te vinden in andere speelsteden.

Rusland heeft de laatste jaren meerder wetten aangenomen om de controle over internet te vergroten. Onlangs werd een wet aangenomen dat het mogelijk maakt het Russische internet van het wereldwijde web af te sluiten in geval van ‘dreigingen’.