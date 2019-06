Federer tegen Nadal in halve finale Roland Garros

Roland Garros krijgt vrijdag de halve finale waarop werd gehoopt: de klassieker Roger Federer tegen Rafael Nadal.

Federer won dinsdag in een aantrekkelijke kwartfinale van landgenoot Stan Wawrinka: 7-6, 4-6, 7-6 en 6-4. Het duel werd in de vierde set een uur onderbroken vanwege onweer en regenval. Elfvoudig kampioen Nadal versloeg de vermoeide en gekwetste Japanner Kei Nishikori met 6-1, 6-1 en 6-3.

Federer speelde in 2015 voor het laatst op Roland Garros. In de jaren daarna ontbrak hij vanwege blessures en omdat hij zich volledig op het grasseizoen richtte. De Zwitser (37) staat voor het eerst sinds 2011 weer in de halve finale in Parijs. Destijds verloor hij de finale van Nadal.

Federer, winnaar in 2009, won op Roland Garros nog nooit van Nadal (33); in de onderlinge score in Parijs staat het 5-0. Vier van die vijf duels betroffen finales. In de eindstrijd van 2008 werd Federer vernederd door zijn rivaal, met 6-1, 6-3 en 6-0. Die zomer won Nadal in een epische Wimbledon-finale ook van Federer.

Federer won laatst vijf ontmoetingen

In totaal wordt het de 39ste ontmoeting tussen de twee, de onderlinge score is 23-15 in het voordeel van Nadal. Federer won de laatste vijf keer. De laatste overwinning van Nadal op Federer gaat terug tot meer dan vijf jaar geleden: de halve finale van de Australian Open.

Op de achtergrond speelt de tussenstand in het aantal grand slams mee. Federer staat op een recordaantal van 20, maar Nadal heeft hem in het vizier met 17 grandslamzeges.

De eerste halvefinaliste bij de vrouwen is ook bekend: de Britse Johanna Konta, die voor deze editie nog nooit een duel won op Roland Garros. Zij versloeg de Amerikaanse Sloane Stephens met 6-1 en 6-4.