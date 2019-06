René Moerland nieuwe hoofdredacteur van NRC

René Moerland wordt de nieuwe hoofdredacteur van NRC. Tijdens een redactievergadering die dinsdag gehouden werd in de Doopsgezinde Kerk in Amsterdam heeft de redactie van NRC hem voorgedragen bij de directie van NRC Media. Moerland (49), die Peter Vandermeersch opvolgt, is op dit moment correspondent Europese Unie in Brussel.

Moerland werkt sinds 2000 bij NRC en was eerder onder meer politiek verslaggever in Den Haag en correspondent in Frankrijk. Ook heeft hij als chef leiding gegeven aan de redacties binnenland, buitenland en Den Haag. Sinds september was hij correspondent in Brussel.

Moerland was verder in 2015 betrokken bij de vernieuwing van nrc.next en de samenvoeging van de nrc.next-redactie met die van NRC Handelsblad. Als hoofdredacteur van NRC Media zal hij leiding gaan geven aan de titels NRC Handelsblad, nrc.next en nrc.nl.

Sollicitatieprocedure

Moerland is na een sollicitatieprocedure voorgedragen door de redactieraad van NRC. Om de voordracht te bevestigen, moest zeker tweederde van de redacteuren dinsdag ermee instemmen. Het is nu aan de directie van NRC Media om zijn benoeming formeel goed te keuren.

„Ik ben blij en vereerd om leiding te gaan geven aan NRC Media”, zegt Moerland in een reactie.

„We bereiken een groeiend publiek met journalistiek van vertrouwde waarde en op die weg gaan we verder. Inhoudelijk moet NRC echt een huis zijn voor mensen die graag zelf hun mening vormen.”

Titia Ketelaar, voorzitter van de redactieraad van NRC: „We zochten iemand met een journalistiek hart, een liberale geest en een zakelijk instinct: René heeft alle drie. NRC heeft een lange traditie van ondernemende journalisten. Ook René wil blijven innoveren met verschijningsvormen die uitblinken in relevantie en journalistieke betrouwbaarheid.”

Vandermeersch

Moerland volgt Peter Vandermeersch op. Hij kondigde afgelopen februari na negen jaar zijn aftreden aan als hoofdredacteur.