P.C. Hooftprijswinnaar Marga Minco kreeg alleen de theelepeltjes terug

Wanneer Marga Minco hoort dat de bestuursvoorzitter van de P.C. Hooftprijs haar gaat bellen met het nieuws dat ze de P.C. Hooftprijs voor haar literaire oeuvre krijgt, schrikt ze. De bestuursvoorzitter, Gilles Dorleijn, is de kleinzoon van de mensen die na de oorlog zich hadden ontfermd over de bezittingen van haar ouders, maar ze nooit hadden teruggegeven.

Het verhaal ‘Het adres’ dat over deze kwestie gaat, schreef Minco al in 1957, maar is nu apart verschenen als boekje ter gelegenheid van de prijsuitreiking (die eerder in besloten kring plaatsvond). In het boekje staan het juryrapport en dankwoord, maar ook door de kwestie zijn het oorspronkelijke verhaal en een reactie van Dorleijn opgenomen.

Dorleijn schrijft dat het verhaal hem en de andere kleinkinderen „pijnlijk heeft geraakt en ons in feite sprakeloos maakt.” Ze zullen hun best doen om wat er van de eigendommen nog aanwezig is alsnog terug te geven.

Naast het verhaal, het rapport en de reactie van Dorleijn, is er de reconstructie van Minco’s jongste dochter, Jessica Voeten. Zij vertelt hoe haar moeder indertijd te de spullen probeerde terug te krijgen, waarom alleen enkele theelepeltjes terugkwamen en dat de familie Dorleijn zich naar eigen zeggen dusdanig had „geïnstalleerd” met de spullen dat ze er „geen afstand” meer van konden doen, tot en met de bekendmaking van de P.C. Hooftprijs aan haar moeder.

Bewariërs

‘Het adres’ is een kort verhaal over een jonge Joodse vrouw die als enige van haar familie de oorlog overleeft en op zoek gaat naar het adres dat haar moeder haar gegeven had, het adres van ‘mevrouw Dorling’, bij wie kostbare spullen in bewaring zijn gegeven. Deze mevrouw Dorling had duidelijk niet op de terugkeer van de verteller gerekend, en wijst haar de deur.

Het is een thema dat Minco in meerdere verhalen heeft uitgewerkt, dat van de ‘bewariërs’, zoals de bijnaam is gaan luiden van mensen die zich definitief hadden ‘ontfermd’ over Joodse eigendommen. ‘Dorling’ was niet de echte naam, maar een afgeleide van Dorleijn.

„Hij kan er niets aan doen” was Minco’s eerste reactie, schrijft haar dochter Jessica Voeten. Om daarna de reconstructie van de geschiedenis tot aan de bekendmaking van de P.C. Hooftprijs af te sluiten met: „De echte naam uit ‘Het adres’ is nu bijgeschreven, waarmee zowel de literatuur als de geschiedenis zijn loopt heeft gekregen.”