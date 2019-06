Opgestapt Kamerlid Zihni Özdil parodieert e-mail Jesse Klaver in afscheidsbrief

„Beste", begon de mail die GroenLinks-leider Jesse Klaver vorige week naar 29.000 leden stuurde. „Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik heb slecht nieuws. Zihni Özdil vertrekt uit de fractie.”

„Beste Khadija”, begint de brief van Özdil die Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib dinsdagmiddag bij zijn afscheid uitspreekt. „Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik heb slecht nieuws. Ik vertrek uit de Tweede Kamer.”

Het is gebruikelijk dat vertrekkende Kamerleden een afscheidsbrief aan hun collega’s schrijven. Daarin nemen ze vaak een zalvende, reflecterende toon aan, met deftig respect voor het ambt en een terugblik op wat ze bereikt hebben. Zoals in de brief van CDA’er Hanke Bruins Slot, die dinsdagavond ook afscheid neemt. Ze wordt gedeputeerde in de provincie Utrecht. Soms zijn Kamerleden niet eens aanwezig bij hun afscheid, zeker als hun afscheid onvrijwillig was. Ook het vertrek van Özdil is gedwongen.

Hij vertrekt zoals hij arriveerde: met een knal. In zijn eerste speech als Kamerlid, twee jaar geleden, ging hij tekeer tegen het neoliberalisme („een achterlijke ideologie”) en „middelvingerpolitiek” van rechtse partijen. Hij kwam als politiek onervaren buitenstaander, met een baan aan de Rotterdamse universiteit en een column in NRC, in de Tweede Kamer.

Er zaten meer gelijkenissen tussen de mail van Klaver en de brief van Özdil. Het Kamerlid kwam „in de knoop”, schreef Klaver. Özdil schrijft: „Ik kwam in de knoop tussen fractiediscipline en de Grondwet die [politiek] zonder last voorschrijft.”

Gemoedelijk

De sfeer in het GroenLinks-vak van de Tweede Kamer was tijdens de speech gemoedelijk. Kamerleden lachten, Jesse Klaver voorop, na even met zijn ogen geknipperd te hebben.

De reden voor Özdils afscheid was dan ook minder gemoedelijk: een harde botsing met Klaver. Eerst over het leenstelsel, waar Özdil zich als onderwijswoordvoerder zonder contact met de partijleiding van distantieerde. Vervolgens tijdens gesprekken tussen de twee waarin Klaver loyaliteit van Özdil eiste. Het Kamerlid probeerde één van die gesprekken op te nemen, zonder succes. Dat „ontoelaatbare gedrag” leidde uiteindelijkt tot een „vertrouwensbreuk” tussen Özdil en de rest van de GroenLinks-fractie, schreef Klaver in zijn mail.

Dinsdag knuffelden ze elkaar nog even, voorafgaand aan Özdils afscheidstoespraak. Daarna was er gelach, nog wat handdrukken van Kamerleden, en eindigde het Kamerlidmaatschap van Özdil.

„Er zijn momenten dat de politiek alleen verliezers kent”, zei Arib daarop in haar afscheidswoord aan Özdil. „Dat was het geval toen jij je vertrek aankondigde.”