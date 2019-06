Ook onderzoek naar macht Apple, Facebook en Amazon

De Amerikaanse overheid gaat vier grote techbedrijven onderzoeken op mogelijk misbruik van hun dominante positie. Naast Google worden ook Facebook, Apple en Amazon tegen het licht gehouden.

Op de beurs reageerden beleggers aanvankelijk geschrokken: Google verloor 6 procent van zijn waarde, Amazon 5 procent, Facebook meer dan 7 procent. Het koersverlies van Apple bleef beperkt tot 1 procent.

Afgelopen weekend meldden Amerikaanse media al dat het ministerie van Justitie een onderzoek voorbereidt naar Google, dat marktleider is in digitale advertenties. Maandag werd duidelijk dat ook Facebook wordt gecontroleerd, door toezichthouder FTC.

Facebook heeft vrijwel alle belangrijke sociale media onder zijn hoede: 2,3 miljard Facebook-gebruikers, maar ook de miljarden gebruikers van Instagram en WhatsApp. Oprichter Mark Zuckerberg deed bovendien een poging om de enige overgebleven Amerikaanse concurrent, Snap, over te nemen.

De FTC zal ook Amazon onderzoeken, de e-commerce-gigant die inmiddels eigenaar is van supermarktketen Whole Foods. President Trump uitte zijn aversie tegen Amazon vorig jaar hardop: hij beschuldigde het bedrijf ervan verantwoordelijk te zijn voor faillissementen onder kleine winkeliers en lege winkelcentra.

Apple, dat maandag nieuwe software presenteerde, bepaalt de regels in de belangrijke App Store. Apple trekt volgens concurrenten eigen diensten voor, terwijl andere apps commissie moeten betalen.

Terwijl Europa de regels aanscherpte om machtsmisbruik van de grote techbedrijven tegen te gaan, hield de Amerikaanse overheid zich tot nu toe afzijdig.

Hoewel critici daar regelmatig om vragen, is gedwongen opsplitsing van bedrijven een zeldzaamheid in de VS. Telefoonmaatschappij AT&T splitste zichzelf op in 1984, om vervolging te voorkomen. Pogingen om Microsoft op te splitsen, in 2001, faalden.

De kans bestaat dat opsplitsing een bedrijf minder efficiënt laat werken, waardoor consumentenbelangen eerder geschaad dan beschermd worden. Dat argument gebruikt Apple bij de App Store: door het beheer strak in eigen hand te houden is de downloadwinkel veiliger voor gebruikers.