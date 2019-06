‘Onvermijdelijke’ overname in de reisbranche

Om een goede boterham in de reisbranche te verdienen zijn er twee mogelijkheden. Door speciale reizen te bieden als nichespeler of door te kiezen voor schaalvergroting. „En Corendon en Sunweb behoren duidelijk tot de laatste groep. Met een gezamenlijke omzet van rond de 900 miljoen euro ben je echt een krachtige speler”, zegt voorzitter Frank Oostdam van ANVR, de brancheorganisatie van reisondernemingen.

Onvermijdelijk noemt hij de maandag bekendgemaakte overname. Private-equityinvesteerder Triton neemt voor een onbekend bedrag een groot deel van Corendon over. Dit Zweedse bedrijf was vorig jaar al eigenaar van Sunweb geworden. „Je merkt dat de grote spelers in de reisbranche steeds groter en internationaler worden. Bij beide bedrijven ligt de focus op online. Voor die digitalisering is veel geld nodig. Via nieuwe online-toepassingen willen de bedrijven klanten aan zich binden”, zegt Oostdam. „Dan moet je denken aan gepersonificeerde aanbiedingen.”

Triton neemt niet heel Corendon over, dat vorig jaar naar eigen zeggen een omzet boekte van 515 miljoen euro. Het gaat om de activiteiten in Nederland en België als touroperator, de luchtvaartmaatschappij in Nederland en de administratieve tak in Turkije. Ook de merken Karin’s Choice, Maris Life, Stip Reizen en GOFun komen in handen van Triton. Oprichters Atilay Uslu en Yildiray Karaer behouden een minderheidsdeelneming. De vluchten naar Turkije en Malta en de hotels en resorts van Corendon vallen helemaal buiten de overeenkomst. Topman Steven van der Heijden blijft voorlopig aan als bestuursvoorzitter van Corendon, waar 450 mensen werken.

Het Zweedse Triton is van plan om Sunweb (1 miljoen reizigers), iets groter dan Corendon (750.000), met de nieuwe acquisitie te integreren. Volgens Oostdam is er weinig overlap tussen de twee touroperators. „Sunweb is bijvoorbeeld sterk in wintersport, waar Corendon niet actief in is. En Sunweb kan de luchtvaartactiviteiten van Corendon weer goed gebruiken. Verder is Sunweb sterk in Griekenland.”

De beleggers van Triton hebben inmiddels 38 bedrijven in handen. De definitieve overname van Corendon laat nog op zich wachten omdat de Europese mededingingsautoriteit nog haar fiat moet geven. Ook de ondernemingsraden van Corendon moeten nog een advies afgeven. De verwachting van de kopers is dat de deal dit najaar kan worden afgerond.

Dat de bedrijven worden geïntegreerd betekent nog niet dat de merknamen verdwijnen. Zowel Corendon als Sunweb sponsoren een professionele wielerploeg – en daar lijkt vanwege doorlopende contracten niets aan te veranderen. De grootste Nederlandse wielrenners van dit moment, Tom Dumoulin (Sunweb) en Mathieu van der Poel (Corendon) blijven voorlopig dus nog gewoon verschillende shirtjes dragen.