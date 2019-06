Noodplan ondernemers voorkomt faillissement Roda JC

De ondergang van voetbalclub Roda JC is afgewend. Een groep ondernemers uit de regio zegt voldoende financiering bij elkaar te hebben om het dreigende faillissement van de profclub uit Kerkrade te voorkomen. Dat bevestigt de club dinsdagochtend na berichtgeving van dagblad De Limburger.

Het noodplan treedt in werking wanneer nog lopende onderhandelingen met andere investeerders tot niets leiden. Clubeigenaar Frits Schrouff werkt al dagenlang achter de schermen aan het aantrekken van een of meerdere externe investeerders. Het zou onder meer gaan om een Mexicaanse beleggingsmaatschappij die overweegt om miljoenen in de club te investeren. Deze gesprekken lopen nog.

Sluitende begroting

Als er geen deal kan worden bereikt, zijn er verschillende investeerders die het gat in de begroting willen dichten. Het gaat onder anderen om ondernemers Bert Peels, Jan Baggen, Stijn Koster, Joris Hoefakker en oud-VDL-Nedcar-topman Karel Bouckaert, meldt Roda JC aan NRC.

Bouckaert ondersteunt sinds begin maart Roda JC-directeur Harm van Veldhoven in zijn werkzaamheden. Zijn voornaamste taak was het opstellen van een sluitende begroting. Uiterlijk 15 juni moet de club deze bij voetbalbond KNVB indienden. Ook voor de supporters van Roda JC is in het noodplan een rol weggelegd. Een groep fans zamelde sinds eind mei al meer dan 160.000 euro in om hun club te redden.

Het is voorlopig nog onduidelijk hoeveel de groep investeerders bereid is om daarbij te leggen. Roda JC, dat al jaren kampt met financiële problemen, eindigde afgelopen jaar als dertiende in de Keuken Kampioen Divisie. Komend seizoen is de club daarom opnieuw actief op het op een na hoogste niveau van Nederland.