Eindelijk een pensioenakkoord. Maar stemt de achterban wel in?

Na negen jaar lijkt er eindelijk een pensioenakkoord op komst. Premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) hebben een principeakkoord bereikt met de werkgevers en de vakbonden. Het is de bedoeling dat de regels voor de aanvullende pensioenen veranderen en dat de AOW-leeftijd trager stijgt.

Betrokkenen waren dinsdagavond voorzichtig: het kan nog mislukken. Het akkoord is pas definitief als de achterban van de vakbonden ermee instemt. De grootste vakbond, de FNV, besprak de afspraken dinsdagavond met het ‘ledenparlement’. Dat is het hoogste orgaan van de bond, waarin 105 leden zitten. Ook vakcentrale VCP had nog intern overleg. Vicevoorzitter Gerrit van de Kamp temperde de verwachtingen: „Het kan nog goed én fout gaan.”

Als er geen bezwaren opkomen, wordt het pensioenakkoord woensdagochtend om 10.00 uur gepresenteerd, is de verwachting. Ook wil de FNV het akkoord daarna nog voorleggen aan álle leden, bijvoorbeeld via een online referendum.

Wat er tot nu toe is afgesproken? Volgens ingewijden is het kabinet bereid de AOW-leeftijd twee jaar te bevriezen op 66 jaar en 4 maanden, om daarna stapsgewijs te laten stijgen naar 67 jaar in 2024. Dat is drie jaar later dan nu gepland. Voor de lange termijn geldt: voor ieder jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt, gaat de pensioenleeftijd niet met 1 jaar omhoog, maar met 8 maanden.

Vakbonden wilden ook mogelijkheden tot vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep. Hoewel er geen lijstje komt met zware beroepen, wordt het wel eenvoudiger om tot drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken, vooral voor mensen met een laag inkomen. Nu moeten werkgevers nog een hoge boete betalen als ze meewerken aan een vroegpensioen. Afgesproken is dat die boete tot aan een bruto jaarloon van zo’n 19.000 euro, het minimumloon, vervalt. Over iedere euro dat iemand méér verdient, blijft de boete in stand.

Het aanvullende pensioen, waar werknemers voor sparen bovenop de AOW-uitkering, gaat meer meebewegen met de economische omstandigheden. Het wordt sneller verhoogd na beleggingswinsten en moet sneller worden gekort na verliezen.

De grootste wens van het kabinet lijkt ook te worden ingewilligd: jongeren krijgen voortaan in ruil voor elke ingelegde euro pensioenpremie méér pensioenopbouw dan ouderen. Hun euro is ook meer waard omdat die langer belegd kan worden.

Wat de vakbonden niet hebben gekregen: een pensioenplicht voor zzp’ers. Wel wordt het voor zelfstandigen makkelijker om aan te sluiten bij een pensioenfonds. En zelfstandigen moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Mogelijk worden zelfstandigen met genoeg eigen geld uitgezonderd.

Linkse oppositie is cruciaal

Ook in november was een pensioenakkoord dichtbij, maar toen mislukten de onderhandelingen. Achteraf bleek het een inschattingsfout van het kabinet, zeggen betrokkenen, om de linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP er pas laat bij te betrekken.

Steun van ten minste twee van hen is cruciaal. Niet alleen omdat de coalitie inmiddels geen meerderheid meer heeft in de Eerste Kamer, maar ook omdat veel vakbondsleden lid zijn van deze partijen. De FNV wilde steun van minstens twee linkse partijen.

Ditmaal werden de PvdA, GroenLinks en de SP serieuzer genomen. Minister Koolmees sprak regelmatig met partijleiders Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Maandag en dinsdag kwamen ze samen langs in het Torentje. Het kabinet lijkt verzekerd van hun steun. De SP was naar eigen zeggen niet welkom bij die gesprekken omdat die partij het verhogen van de AOW-leeftijd onbespreekbaar noemt.

Na alle ‘kopjes koffie’ die Koolmees de afgelopen tijd dronk om af te tasten of een akkoord haalbaar was, nodigde hij de sociale partners uit om maandag weer te officieel te onderhandelen op zijn ministerie. Tot drie uur ’s nachts spraken ze elkaar in het bijzijn van Rutte.

Voor de premier staat veel op het spel, hij snakt met zijn derde kabinet naar een succes. Al sinds zijn eerste kabinet, in 2010, wordt over een nieuw pensioenstelsel gesproken, omdat het huidige systeem onhoudbaar zou zijn. Koolmees had gehoopt begin vorig jaar al een akkoord over de pensioenen te sluiten. Dat bleek te ambitieus.