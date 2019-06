Militairen willen binnen negen maanden verkiezingen Soedan

Er moeten binnen negen maanden verkiezingen komen in Soedan. Dat heeft de militaire overgangsregering van het land dinsdag volgens persbureau Reuters bekendgemaakt, een dag nadat het leger met veel geweld een einde maakte aan een maandenlang protest in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Ook heeft luitenant-generaal Abdel Fattah al-Burhan op televisie gezegd dat er een onderzoek moet komen naar de geweldsuitbarsting van maandag, waarbij zeker 35 mensen zijn omgekomen en honderden gewonden zijn gevallen.

De militairen, die aan de macht zijn sinds ze dictator Omar al-Bashir in april hebben afgezet, schoten maandag met scherp op burgers die al maanden een sit-in protest bij een militair complex in Khartoum hielden. De demonstranten eisen meer democratie. Zij zeggen dat bondgenoten van de afgezette Bashir nu aan de macht zijn in Soedan en noemen de machtsovername van de militairen een coup. Zij willen dat er een burgerregering wordt gevormd waarin het leger een zo klein mogelijke rol speelt. Maar het leger weigert vooralsnog afstand te doen van de macht.

Na het ingrijpen van maandag in de protesten heeft het leger alle afspraken die de afgelopen maanden waren gemaakt met de oppositie verbroken. De onderhandelingen tussen de oppositie en de militairen over wie het voor het zeggen krijgt gedurende een transitieperiode van drie jaar, liepen al langer stroef. De leiders van de oppositie roepen burgers nu op om in verzet te komen en de militairen af te zetten. Ook roept de oppositie het buitenland op de ‘coup’ te veroordelen.