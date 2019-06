Martijn van Nieuwenhuyzen gaat De Pont leiden

Martijn van Nieuwenhuyzen wordt de nieuwe directeur van museum De Pont in Tilburg. Hij volgt vanaf 26 augustus Hendrik Driessen op, die aan de wieg stond van De Pont en het museum als eerste directeur dertig jaar leidde.

Van Nieuwenhuyzen (61) werkt sinds 1991 als conservator bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Hij maakte er toonaangevende tentoonstellingen als Wild Walls (1995) en From the Corner of the Eye (1998). In 2015 maakte hij een solotentoonstelling met Tino Sehgal, die een jaar lang performances hield in het Stedelijk. Van 1999 tot 2006 leidde hij het Bureau Amsterdam, de voormalige experimentele projectruimte van het Stedelijk. Van 2000 tot 2003 werkte hij voor het Institute of Contemporary Arts in Londen. In 2005 was hij curator van het Nederlands Paviljoen op de Biënnale van Venetië, waar hij een presentatie maakte met kunstenaarsduo Jeroen de Rijke en Willem de Rooij.

Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits, voorzitter van het bestuur van De Pont, noemt Van Nieuwenhuyzen „een allround museumman met een grote artistieke nieuwsgierigheid en een uitstekend netwerk”.

Museum De Pont is vernoemd naar de jurist en ondernemer Jan de Pont (1915-1987). Kort voor zijn overlijden bepaalde hij dat een deel van zijn vermogen moest worden ingezet ter stimulering van de hedendaagse beeldende kunst. Dit resulteerde in de opening van het museum in 1992.

De museumcollectie telt zo’n achthonderd werken van ongeveer tachtig nationaal en internationaal bekende kunstenaars, onder wie Marlene Dumas, Bill Viola en Anish Kapoor. In 2018 ontving De Pont 119.000 bezoekers.