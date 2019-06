Losse artikelen kopen kan straks niet meer bij online kiosk Blendle

De digitale kiosk Blendle gaat op de schop. Vanaf augustus is het niet meer mogelijk om per kranten- of tijdschriftartikel te betalen. Dat maakt het bedrijf van Alexander Klöpping dinsdag bekend.

Alleen lezen met een zogenoemd premiumabonnement, waarbij gebruikers een selectie van artikelen mogen lezen voor een vast bedrag per maand, blijft mogelijk. Voor die dienst betalen lezers 9,99 euro, ook na augustus blijft dat voorlopig zo. „We denken dat lezer beter gediend is met een abonnement per maand”, zegt mede-oprichter en directeur Klöpping tegen NRC.

De premiumoptie van Blendle bestaat twee jaar, inmiddels zijn er 60.000 abonnees. Het betalingsmodel werd drie keer zo vaak gebruikt als het ‘micropayments’-model, waarbij de gebruiker per los artikel betaalt, zag Blendle.

Een artikel kost gemiddeld 20 cent. Dat model bracht voor uitgevers en Blendle niet genoeg geld in het laatje: „Het was een sympathieke poging om journalistiek toegankelijk te maken, maar we hebben het dan wel over kwartjeswerk”, aldus Klöpping. De keuze om enkel met de premiumoptie verder te gaan, past volgens het bedrijf in de trend van het abonneren op allerlei diensten, zoals ook bij streamingdiensten Spotify en Netflix het geval is.

Onbeperkt tijdschriften lezen

Vanaf augustus kunnen Blendle-abonnees onbeperkt artikelen lezen uit een groot aantal bladen als Quote, HP/De Tijd, Cosmopolitan en Quest. Nu moeten zij het nog stellen met een selectie die wordt gemaakt door de redactie van de dienst. Voor artikelen uit kranten verandert er niets, en wordt ook vanaf augustus alleen een selectie aangeboden. „Tijdschriften boren nu vaak nog geen digitale markt aan, met Blendle kunnen ze dat wel. Voor kranten ligt dat anders”, aldus Klöpping.

Ook Blendle audio, waarbij de redactie dagelijks een aantal artikelen inspreekt, blijft onbeperkt beschikbaar voor abonnees. Gebruikers die nog leestegoed op hun account hebben staan, kunnen dat tot augustus gebruiken. Wie dat niet wil, kan het tegoed naar ratio wegstrepen tegen de kosten van premium.

Blendle werd in 2014 opgericht door Klöpping en Marten Blankesteijn. In de vijf jaar sinds de oprichting breidde Blendle met behulp van buitenlandse investeringsgelden uit naar Duitsland en de Verenigde Staten. In 2017 besloot NRC met Blendle te stoppen omdat Blendle met het aanbieden van premium als uitgever concurreert met NRC.