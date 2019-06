‘Kabinet, werkgevers en vakbonden sluiten principeakkoord pensioenen’

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden zijn tot een principeakkoord gekomen in de pensioenonderhandelingen. Dat meldt de NOS dinsdag. Vakbond FNV gaat het akkoord later op dinsdag voorleggen aan de vertegenwoordigers van zijn leden. Als het ledenparlement instemt zullen de bonden, de werkgevers en het kabinet woensdag de inhoud van het akkoord presenteren.

Over het pensioenakkoord is negen jaar gesproken. Een van de belangrijkste twistpunten in de onderhandelingen was de stijging van de AOW-leeftijd. Afgelopen nacht zou hierover overeenstemming zijn bereikt. Het kabinet zou bereid zijn structureel 4 miljard euro per jaar uit te trekken om de stijging van deze grens te verlangzamen.

Voor elk jaar dat we langer leven gaat de AOW-leeftijd volgens de NOS volgens het nieuwe akkoord met acht maanden omhoog, in plaats van met een jaar zoals nu. De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en vier maanden. Hierna zal de grens in stapjes stijgen naar 67 jaar in 2024. Vervolgens zal de AOW-leeftijd verder stijgen, maar minder snel dan aanvankelijk.

Zware beroepen en zzp’ers

Ook wordt het makkelijker voor mensen met een zwaar beroep om eerder te stoppen met werken. De boete die werkgevers momenteel moeten betalen als werknemers die tot 19.000 euro per jaar betalen eerder stoppen, zou geschrapt worden.

Ook voor zelfstandigen verandert het een en ander. Hoewel het niet verplicht wordt voor zzp’ers om een pensioen op te bouwen, moeten zij wel een basisarbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Mogelijk komt er een „opt-out” voor zelfstandigen die genoeg eigen vermogen hebben om zichzelf te verzorgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.