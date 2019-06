Tien jaar lang was Dymph van den Boom rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Ze was de eerste vrouw in Nederland met deze positie, én maakte naam als voorvechter van scherpere gedragsregels tegen plagiaat. Nu blijkt, uit onderzoek van NRC, dat zij het met die regels zelf niet zo nauw nam.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Tessa Colen / Henk Ruigrok

Montage: Jan Paul de Bondt