Grootste protest sinds 1989 in Tsjechië, aftreden premier geëist

Zo’n 120.000 Tsjechen zijn dinsdag de straten van Praag opgegaan om te demonstreren tegen premier Andrej Babis. Het gaat volgens The Guardian om het grootste politieke protest in het land sinds de val van het communisme tijdens de Fluwelen Revolutie van 1989.

De demonstranten eisen het aftreden van Babis, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. De premier zou banden hebben met het industriële bedrijf Agrofert, dat de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s aan EU-subsidies heeft ontvangen. Babis ziet als regeringsleider toe op de verstrekking en omvang van deze subsidies.

Tienduizenden Tsjechen verzamelden zich dinsdag op het Wenceslausplein, midden in het centrum van Praag. Op beelden is te zien hoe de demonstranten Tsjechische en Europese vlaggen dragen. Ook hielden sommigen borden omhoog met leuzen als „treed af!”, „we schamen ons voor je!” en „ze stelen allemaal”.

Diverse groep

Volgens The Guardian was de groep Tsjechen die de straat opging zeer divers. Dit duidt er volgens de Britse krant op dat de woede over Babis zich verder heeft verspreid dan alleen het liberale Praag. Babis genoot eerder nog grote populariteit in het rurale Tsjechië.

Babis zijn vermoedelijke banden met Agrofert kwamen aan het licht door een rapport van de Europese Commissie, dat in december uitlekte. Babis ontkent de wet te hebben geschonden. Enkele uren voor de demonstratie van dinsdag stelde hij nog dat het rapport van de Commissie een „aanval op de Tsjechische Republiek” is met het doel het land te destabiliseren.