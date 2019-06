Drugsbaron El Chapo krijgt niet meer luchttijd uit angst voor ontsnapping

De Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán, beter bekend als El Chapo, krijgt niet meer vrijheden in de Amerikaanse gevangenis waar hij vastzit. Dat heeft een rechter in New York dinsdag bepaald. El Chapo wilde onder meer twee uur per week buiten op het dak kunnen sporten, schrijft de BBC. De Amerikaanse justitie vreesde dat de drugsbaron in die tijd wil ontsnappen.

Vanaf de plek waar Guzmán wilde sporten, probeerde een andere gevangene in 1981 te ontsnappen. Deze poging mislukte. Guzmán zelf is het in het verleden tot tweemaal toe gelukt om uit een gevangenis te komen, beide keren in Mexico. Om die reden zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen in de gevangenis in New York waar hij nu zit. De rechter ziet geen reden om deze maatregelen te veranderen:

„Ik ben het ermee eens dat de verdediger zich exemplarisch gedraagt, maar dit gedrag is een direct gevolg van de strikte omstandigheden van zijn gevangenschap. Zijn goede gedrag is geen reden om de maatregelen te veranderen, het is juist een reden om deze te behouden.”

‘Onmenselijk’

Volgens zijn advocaat heeft Guzmán nooit toegang tot natuurlijk zonlicht en frisse lucht. Ook zou hij zijn cel slechts een uur per week mogen verlaten, om te bewegen in een andere cel. De enige plek om buiten te zijn, zou het dak zijn. Zijn advocaat spreekt over „onnatuurlijke en onmenselijke omstandigheden”.

Guzmán zit sinds januari 2017 vast in eenzame opsluiting in een zwaarbeveiligde gevangenis in Manhattan. Hij is schuldig bevonden aan grootschalige drugshandel, moord, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Met zijn Sinaloa-kartel heeft hij volgens justitie minimaal tweehonderd ton cocaïne, heroïne, marihuana en methamfetamine naar de Verenigde Staten gesmokkeld. Op 25 juni zal de rechter zijn straf uitspreken.