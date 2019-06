‘Doodverklaarde hoge Noord-Koreaanse functionaris toch in leven’

De Noord-Koreaanse functionaris Kim Hyok Chol, die volgens een Zuid-Koreaanse krant in maart werd geëxecuteerd, zou nog in leven zijn. Dat meldt CNN dinsdag op basis van eigen bronnen en Noord-Koreaanse staatspropaganda. De diplomaat zou gevangen zijn gezet.

Kim Hyok Chol was als Noord-Koreaanse gezant nauw betrokken bij de top met de Verenigde Staten in Hanoi eerder dit jaar. De Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo schreef vrijdag dat hij door een vuurpeloton zou zijn omgebracht vanwege het mislukte overleg in februari.

Dezelfde krant berichtte eerder ook dat een andere Noord-Koreaanse onderhandelaar Kim Yong-chol in een strafkamp was vastzet vanwege het mislukken van de top. Hij zou zijn onderworpen aan dwangarbeid.

Zondag gaf het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA plots beelden vrij waarop Kim Yong-chol aan de zijde van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te zien was, tijdens een optreden voor de leider. Of de beelden daadwerkelijk actueel zijn, is niet duidelijk.

Structureel straffen

Het is lastig om te verifiëren welke berichten over de regering van Noord-Korea kloppen. Volgens hoogleraar Koreastudies Remco Breuker komt dat doordat functionarissen in Noord-Korea op structurele basis worden gestraft. Daardoor verdwijnen ze soms enkele maanden of zelfs jaren uit beeld.

Na de top met de VS zijn „enige tientallen mensen behoorlijk gestraft”, zegt Breuker. Dat betekent volgens de Korea-deskundige dat ze naar een heropvoedingskamp worden gestuurd. De heropvoeding kan zowel dwangarbeid als ideologische bijscholing omvatten.

„Die heropvoeding moet dienen als straf als je een fout hebt gemaakt en is bedoeld om te laten zien wie de baas is”, legt Breuker uit. Dat hoge functionarissen als schuldige worden aangewezen voor het mislukken van de top, is volgens hem bovendien niet vreemd. „De grote leider Kim kan niets fout doen. Als zo’n overleg zoals dat met de VS mislukt, moet er een zondebok worden gevonden.”

Hoge functionarissen zullen niet zomaar worden geëxecuteerd, denkt Breuker. „Zij zijn specialisten in een bepaald gebied en er wordt tijd en geld in hen gestoken. De partij zal ze daarom niet zomaar overboord gooien. Maar iedereen die te machtig wordt, wordt wel gestraft.”