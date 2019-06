Dood van Duitse CDU-politicus Walter Lübcke was geen zelfmoord

De achtergrond van de gewelddadige dood van een Duitse CDU-politicus uit Hessen blijft onduidelijk, maar de politie heeft zelfmoord inmiddels uitgesloten. In de nacht van zaterdag op zondag werd de 65-jarige Walter Lübcke zwaargewond met een schotwond op het terras van zijn huis aangetroffen. Korte tijd later overleed hij in het ziekenhuis.

Over motief of dader is nog niets bekend. De politici heeft een team van twintig man op de zaak gezet.

Geliefd

Lübcke was in Hessen een geliefd politicus, die tien jaar lid was van het deelstaatparlement en sinds 2009 leidde hij in Kasssel als zogeheten Regeringspresident in het Regierungspräsidium, een bestuursorgaan dat tussen de deelstaat en de gemeentes staat.

De politie zegt maar weinig informatie over de zaak te verstrekken, om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Ze heeft de bevolking opgeroepen informatie die van belang kan zijn door te geven.

Opvang vluchtelingen

Ten tijde van de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 was Lübcke niet alleen verantwoordelijk voor hun opvang in het noorden van Hessen. Hij schroomde ook niet om krachtig weerwoord te bieden aan luidruchtige tegenstanders van de opvang van vluchtelingen. Hij herinnerde hen er op een openbare bijeenkomst een aan dat christelijke waarden tot hulp verplichten- ,,en wie niet opkomt voor die waarden, kan dit land altijd verlaten’’.

Die uitspraak kwam hem op grote woede in extreemrechtse kring te staan. Hij werd uitgescholden, ontving doodsbedreigingen en zijn adres werd op extreemrechtse sites gepubliceerd. Politie en Justitie benadrukken echter dat er geen aanwijzingen zijn dat de dader in extreemrechtse hoek gezocht moet worden. ,,Ons onderzoek strekt zich in alle richtingen uit’’, aldus de politie tegenover Duitse media.