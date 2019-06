De ijzeren greep van iTunes leeft voort

“En dan stoppen we ook nog een kalender en een mailprogramma in iTunes”.

Met een nerderige knipoog nam Apples softwarebaas Craig Federighi afscheid van het muziekprogramma dat sinds 2001 op Mac-computers stond, en op menige Windows-pc. Doordat Apple jarenlang extra functies aan iTunes bleef toevoegen, veranderde het programma in een wankele stapel software die dringend aan onderhoud toe was.

iTunes gaat komend najaar met pensioen, maakte Apple maandag bekend. De voornaamste iTunes-functies worden opgesplitst in drie programma’s: Podcast, Apple Music en Apple TV. Verrassend is dat niet. Op de iPhone en iPad, Apples meestverkochte producten, zijn deze mediadiensten alleen te gebruiken via losse apps en is iTunes amper aanwezig.

Lees ook: Column Marc Hijink Waarom iTunes op de schop moet (2014)

Met iTunes, gebaseerd op het programma SoundJam MP dat Apple in 2000 kocht, kon je muziek-cd’s kopiëren. Maar iTunes werd onmisbaar omdat het de enige software was om waarmee je muziek kon synchroniseren met een iPod. Van deze muziekspeler, die ook in 2001 uitkwam, verkocht Apple in totaal meer dan 400 miljoen exemplaren.

Digitale hub

Apple hield de regie strak in handen over de iPod en iTunes, de software die als ‘digitale hub’ diende voor gadgets en hun muziek en video’s. Apple bepaalde ook de regels van de iTunes Store: die downloadwinkel kwam er in 2003, op het moment dat de omzet van de muziekindustrie door illegale downloads snel daalde.

De platenbranche – blij met een legaal alternatief – ging akkoord met de voorwaarden van de iTunes Store: muziek kon voortaan ook per liedje aangeschaft worden, niet alleen per album. Dat ‘ontbundelen’ van de muziekbundel kwam de platenbranche duur te staan, terwijl Apple juist profiteerde van de commissie die het kreeg over legale downloads.

Apples muziekwinkel blijft straks nog wel werken, hoewel het downloaden van liedjes nog maar een beperkte doelgroep bedient. Zo beperkt zelfs, dat de muziekmarkt opnieuw een omslagpunt maakt: vorig jaar gaven Amerikanen meer geld uit aan fysieke cd’s en platen, dan aan digitale downloads. Driekwart van alle muziekomzet komt uit online muziekabonnementen, waarbij Spotify de grootste is met 100 miljoen betalende abonnees. Apple Music heeft op dit moment meer dan 50 miljoen gebruikers.

Craig Federighi waagde zich maandag niet aan een uitleg waarom Apple de naam iTunes nu pas schrapt (de Windows-versie blijft overigens voorlopig onaangetast). Dat het uitfaseren van iTunes zo lang op zich liet wachten, is te wijten aan de terughoudendheid in de film- en tv-industrie om mee te werken aan Apples systematiek.

Apple wil al jarenlang de tv-ervaring ‘revolutionaliseren’ - het was een oude wens van Steve Jobs – maar de entertainmentbranche heeft geleerd van de platenindustrie wat er gebeurt als je Apple de regie geeft over de distributie.

Synchronisatie

De ‘digitale hub’ die iTunes ooit was, heeft zich verplaatst naar de cloud. Daar is Apples synchronisatie-strategie nog springlevend. Dat wordt vooral duidelijk met de App Store van iOS, de enige manier waarop je software op een iPhone of iPad kunt installeren.

In deze door Apple geregisseerde omgeving moeten ontwikkelaars van betaalde apps 30 procent van hun omzet afstaan aan Apple – voor abonnementen die via de App Store worden afgesloten vraagt Apple na een jaar 15 procent. De app-ontwikkelaars zijn niet blij met de manier waarop Apple de App Store zijn greep houdt.

Spotify klaagde bij de EU, die de zaak in onderzoek neemt. Ook in de VS wordt met argwaan gekeken naar de manier waarop Apple de ontwikkelaars in zijn greep houdt: het Amerikaanse ministerie van Justitie bereidt een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik voor.

Die strenge regels in de App Store vormen de basis van Apples succes: het bedrijf is de onverbiddelijke poortwachter naar een miljard iOS-klanten die – veel vaker dan Androidgebruikers – bereid zijn te betalen voor apps, films en muziek.

Lees ook: De vijf problemen van ‘Apple-genie’ Tim Cook

Een nieuwe niche

Nu de verkoop van iPhones scherp daalt, loopt ook Apples omzet gevaar. De compensatie moet komen uit de introductie van nieuwe diensten – maandelijkse abonnementen op tijdschriften, tv, games en muziek.

Het is voor Apple niet moeilijk om indruk te maken met luxe hardware - of het nu een nieuwe MacPro is van 6.000 euro of een iPhone van 1.200 euro. Veel lastiger is het om consumenten ervan te overtuigen dat de Apple-variant op bestaande muziek- of videodiensten beter is dan de bestaande alternatieven van Youtube, Spotify of Netflix.

Maar het bedrijf heeft een nieuwe niche gevonden om klanten vast te houden: extra privacymaatregelen, ingebakken in het besturingssysteem, en strengere beveiliging van gebruikers en hun apparaten.

Daarbij maakt Apple handig gebruik van het feit dat het zowel hardware als software beheert, en alle verbindende elementen. Zo kun je een Mac beveiligen met een Apple Watch, of een gestolen computer terugvinden, zelfs al blijft ie offline. Ook nieuw: een loginmethode waarbij je werkelijke email-adres afgeschermd blijft voor de boze buitenwereld.

Dat afgeschermde domein kan alleen maar bestaan als er één eigenaar is die de touwtjes strak in handen houdt, vindt Apple. Nu is het afwachten of de Europese en Amerikaanse antitrust-onderzoekers het daar mee eens zijn.