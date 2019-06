Damcoach aangehouden op verdenking bezit kinderporno

Op het politiebureau in Tiel is dinsdagmiddag een 63-jarige Culemborger aangehouden op verdenking van het bezitten en produceren van kinderporno. De verdachte was samen met zijn advocaat ontboden op het bureau, en wordt naar verwachting deze week nog voorgeleid aan een rechter-commissaris.

De politie Oost-Nederland had de 63-jarige Henk S., damcoach van beroep, al sinds december vorig jaar in het vizier, maar wil desgevraagd verder niets zeggen over de verdenkingen aan zijn adres, anders dan dat hij heimelijk opnames gemaakt zou hebben. Van hoeveel kinderen of volwassenen hij beelden heeft gemaakt, is dus niet bekend. Het onderzoek naar hem loopt nog.

Verborgen camera

Volgens dagblad De Gelderlander maakte S. die opnames met een verborgen camera in de badkamer van zijn woning. De camera werd ontdekt door een meerderjarige dammer die bij S. logeerde, en die de politie inlichtte. Die heeft na een aantal maanden onderzoek dinsdag voldoende informatie verzameld om S. aan te houden.

De damcoach zei eerder tegen De Gelderlander dat er inderdaad een camera op zijn badkamer geïnstalleerd was, maar dat die er met een hele andere reden hing: „Ik heb in november een hele zware aanval van jicht gehad, zo erg dat ik niet kon lopen. Ik kon niet bij mijn eigen voeten. Om dat proces te volgen, heb ik mezelf gefilmd. Het enige domme dat ik heb gedaan, is dat ik ben vergeten de camera weg te halen toen ik bezoek kreeg.”

Voorzitter Ebbo de Jong van de Koninklijke Nederlandse Dambond zegt tegen De Gelderlander dat S. regelmatig dammers uit binnen- en buitenland over de vloer had. De bond heeft volgens De Jong nooit kinderporno-gerelateerde klachten over S. gehad, maar de voorzitter roept mogelijke slachtoffers op zich nu alsnog te melden.