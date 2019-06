Cricketer Virat Kohli is hard op weg om een legende in India te worden

‘Gefeliciteerd Modi ji. Wij geloven dat India met uw visie grotere hoogten zal bereiken. Lang leve India.” Het recente Twitterbericht, afkomstig van cricketaanvoerder Virat Kohli (30) aan de net herkozen premier Narendra Modi was er niet zomaar één van een sportman aan een politiek leider.

Hier sprak het ene fenomeen tegen het andere. De cricketgod tegen de onaantastbare leider. 30 miljoen Twittervolgers tegenover 48 miljoen Twittervolgers. Nieuw India tegen Nieuw India.

Modi beloofde zijn ruim 1,3 miljard landgenoten tijdens de verkiezingscampagne dat hij India als supermacht op de kaart zou zetten. Voor Kohli is die belofte niet minder. De komende weken strijdt het Indiase cricketteam in Engeland en Wales om de wereldtitel en Kohli is vastbesloten die als aanvoerder binnen te halen.

En als de man die hard op weg is India’s beste cricketspeler ooit te worden een doel voor ogen heeft, dan zijn er weinigen die hem kunnen stoppen.

CV Aanvoerder en beste slagman ter wereld Virat Kohli (5 november 1988, Delhi) is de jongste van drie kinderen. Hij begon op zijn negende bij de West-Delhi Cricket Academy en speelt sinds 2008 voor de Royal Challengers Bangalore in de Indian Premier League, sinds 2013 als aanvoerder. Kohli debuteerde in 2008 voor India in eendaagse toernooien. Hij is in Testcricket, eendaagse wedstrijden en Twenty20 aanvoerder van het nationale team, waarmee hij in 2011 wereldkampioen werd. Kohli is in twee van de drie formats gerankt als ’s werelds beste slagman.

Zondagochtend, West-Delhi. Terwijl de rest van stad nog moet ontwaken, krioelt het leven op het veld van de West Delhi Cricket Academy. Jongetjes, jongens, tieners, mannen. Ze rennen heen en weer in broeken en shirts, ooit wit, nu verschoten en vol zandvlekken. „Ze willen allemaal de nieuwe Virat Kohli zijn”, grapt hoofdtrainer Rajkumar Sharma.

Dat is niet zo gek. Ooit was Virat Kohli een van hen. Als negenjarige werd hij op ditzelfde veld door zijn vader Prem afgeleverd. ‘Hier’, zei hij tegen de trainer. De hele buurt zegt dat zijn jongste getalenteerd is. Dat hij ooit voor India zal kunnen spelen. Wat dacht Sharma? Heel veel, vertelt-ie bijna twintig jaar later, de ogen onafgebroken op het veld gericht.

Hier was een jongetje dat sloeg met de kracht van iemand die jaren ouder was. Een boefje dat op de dag van zijn inschrijving nonchalant naar de senioren liep, in plaats van de junioren. „Ho, ho”, moest Sharma zeggen. „Hij wilde tegen de oudere jongens spelen. De jongens van zijn leeftijd kregen hem niet uitgespeeld, zei hij.”

Ook de oudere jongens bleek dat maar met moeite te lukken.

Van oudsher is hockey India’s nationale sport, maar die werkelijkheid geldt alleen op papier. Al wat hier telt is cricket, door de Britten naar het subcontinent gebracht. „Het is ons antwoord op de wereld, dat wij ook iets kunnen bereiken in sport”, legt journalist Boria Majumdar uit, die over cricket het boek Eleven Gods and a Billion Indians schreef.

„We zijn dominant op het veld en daarbuiten. De beste spelers komen hiervandaan, de grootste sponsoren. Daarom maakt het zulk hypernationalisme los en behandelen we cricketers niet als sporters, maar als goden.” De legendarische batsman (slagman) en voormalig aanvoerder Sachin Tendulkar voorop.

Een van Tendulkars grootste fans: Virat Kohli. Maar de leerling begint zijn meester in te halen. In oktober bereikte Kohli de magische grens van tienduizend runs in eendaagse interlands. Niet als eerste batsman ooit (hij was nummer dertien), maar wel als veruit de snelste. Kohli had er ‘slechts’ 205 innings voor nodig. De nummer twee, Tendulkar, 259.

Zo gaat de lijst met records door: de beste, de snelste, de eerste. In januari riep de internationale cricketfederatie (ICC) voor het eerst dezelfde persoon uit tot speler van het jaar in Testcricket, One Day Internationals én Twenty20. Zijn naam? Virat Kohli, tevens nationaal aanvoerder in alle drie de formats.

Foto Aijaz Rahi/AP

Bestemd

Niemand die daar verbaasd over is. Niet zijn jeugdcoach Sharma, met wie Kohli nog altijd om de paar dagen belt. Niet zijn vroegere teamgenoten, die in 2006 zagen hoe de toen nog mollige tiener de ochtend na het plotse overlijden van zijn vader het veld opstapte om een wedstrijd voor hen te winnen. Maar ook zeker Kohli zelf niet. „Hij heeft altijd het gevoel gehad dat hij hiervoor bestemd was”, zegt Sharma.

De overtuiging van zijn eigen kunnen, door critici vaak vertaald als zelfingenomen, is volgens velen zijn grote kracht. Net als zijn gretigheid en zijn vermogen alle ruis – de fans, verwachtingen, tegenstanders – buiten te kunnen sluiten zodra hij zijn bat heft.

„Hij is een agressieve speler. Een typische jongen uit West-Delhi”, zegt Sriram Veera, sportjournalist bij The Indian Express, een landelijke krant. „De cricketcultuur daar is enorm gepolitiseerd. Je moet iemand kennen om ergens te komen. Kohli komt niet uit een rijk gezin. Zijn vader stierf bovendien toen hij jong was, dus hij had niet veel mensen om voor hem te pushen.” Kohli kwam omhoog óndanks het systeem en niet dankzij, zegt Veera. Het zorgde voor een verbetenheid in zijn spel die nooit is weggegaan.

Dat bracht Kohli weleens in de problemen. Zoals die keer in 2012 toen hij tijdens een Testserie in Australië zijn middelvinger naar het publiek opstak toen dat hem voor wanker uitmaakte, een rukker. Dat was de oude Kohli, zei hij daar zelf later over. De Kohli die hield van uitgaan, van gefrituurd eten en die optionele trainingen ook als dusdanig behandelde.

De nieuwe Kohli staat dagelijks uren in de sportschool en eet volgens een streng dieet – hij is veganist. Zijn ploeggenoten neemt hij daarin mee. Van de buikjes die het Indiase team vroeger kenmerkten, is tegenwoordig weinig over.

Evenals het inferioriteitsgevoel wanneer ze tegenover ‘de grote’ Engelse of Australische cricketers staan. Jeugdtrainer Sharma: „Als onze jongens op het veld werden aangevallen, met woorden gekleineerd, dan sloegen ze hun ogen neer. Niet Virat. Hij kijkt hen recht in de ogen aan en zegt, ‘jullie zijn niet beter’. Die cultuur heeft hij in het Indiase team gebracht.” Dat betaalt zich uit, zegt Sharma, vooral bij toernooien overzee.

In januari schreef Kohli’s ploeg geschiedenis door voor het eerst een Testserie in Australië te winnen.

Billboards en glossy’s

Het zijn mijlpalen als deze die van Kohli een superster maakten. Het Amerikaanse ESPN plaatste de cricketer dit jaar als nummer zeven op hun lijst van de 100 beroemdste sporters wereldwijd. Vóór tennisser Rafael Nadal en golfer Tiger Woods. In India is zijn gezicht overal. Op billboards. In reclames voor bioscoopfilms. In glossy’s.

Hij prijst Uber aan en Audi. Is het gezicht van Puma en horlogemerk Tissot. Niet zelden met zijn vrouw Anushka Sharma, de Virat Kohli van Bollywood, aan zijn zijde. Zijn sociale media worden door tientallen miljoenen gevolgd.

„De aantrekkingskracht voor allesveranderend succes zit heel diep bij de Indiase jeugd”, zegt journalist Snigdha Poonam, die er het boek Dreamers over schreef. „Hier is iemand die, net als premier Modi, van niets naar alles ging. Op iedere straathoek herinnert hij hun eraan dat hij zijn plek in de wereld heeft gevonden en tegelijk vasthoudt aan zijn wortels.”

Zoals op billboards voor het Indiase kledingmerk Manyavar. Poonam: „Daarmee raakt hij aan de onzekerheid die veel jonge Indiërs nu voelen. Hoe ze geglobaliseerd kunnen zijn zonder tradities te verliezen.”

Maar de god die Indiërs van Sachin Tendulkar maakten, is Kohli niet. „Virat is geliefd, maar mensen houden er ook van hem te haten”, zegt journalist Sriram Veera. Om Kohli’s flamboyante voorkomen – hip kapsel, tatoeages – en zijn uitschieters, zoals toen hij een fan opriep het land te verlaten omdat die Engelse en Australische batsmen beter vond.

Dat stukje Virat is er nog steeds, aldus Veera. „Hij kan polariseren en mensen samenbrengen.” Wat je in ieder geval niet kunt, zegt hij, is hem negeren. Daar zorgt Kohli wel voor. Met zijn bat, zijn records en wie weet, dadelijk een wereldtitel. De Delhi boy is misschien geen god, hij is wel een legende in wording.