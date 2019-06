Burgemeester Eindhoven verbiedt opnieuw demonstratie Pegida

De geplande demonstratie van Pegida in Eindhoven gaat donderdag niet door. Burgemeester John Jorritsma heeft besloten om net als vorige week geen vergunning te verstrekken aan de anti-islambeweging. Dit uit vrees voor rellen nadat het eind mei mis ging bij een Pegida-demonstratie bij de Al-Fourqaan-moskee.

Pegida wilde aanstaande donderdagavond, een dag na het Suikerfeest, met onder meer vlaggen en afbeeldingen van de profeet Mohammed demonstreren “tegen islamisering en geweld door moslims”. Maar Jorritsma verbiedt het plan na signalen van een geplande tegendemonstratie van zo’n vijfhonderd mensen.

“De politie heeft sterke aanwijzingen dat naast de tegendemonstraties een tegenbeweging op gang wordt gebracht waarbij geweld en agressie niet worden geschuwd”, aldus de burgemeester.

Tien arrestaties en gewonde agenten

Op 26 mei liep een Pegida-demonstratie uit op ongeregeldheden. De mobiele eenheid (ME) greep in nadat een groep van circa driehonderd tegendemonstranten met onder meer stenen gooide naar agenten. Ook zorgden zij voor vernielingen aan onder meer auto’s in de buurt van de moskee. Uiteindelijk werd de demonstratie afgebroken omdat de veiligheid van betrokkenen en omwonenden niet langer gegarandeerd kon worden door de politie. Tien tegendemonstranten werden gearresteerd en vier agenten raakten lichtgewond.

Toen Pegida vorige week vervolgens opnieuw wilde demonstreren, mocht dat ook niet van de gemeente. De beweging wilde ditmaal bij de Al-Fourqaan-moskee een barbecue organiseren om naar eigen zeggen “de slachtoffers van het islamitische geweld overal op de wereld” te herdenken met geroosterd varkensvlees. Maar omdat volgens de gemeente Eindhoven de vergunning een dag te laat was aangevraagd, ging ook die manifestatie niet door.