BMW openbaart autodata die gevaar voorspellen

Let op, na deze bocht nadert u een mistbank. Of: kijk uit, de volgende brug is spekglad.

Dit soort waarschuwingen, afkomstig uit de sensoren die miljoenen ‘connected’ auto’s continu verzamelen, gaat BMW vanaf juli openbaar maken. Dat maakte de Duitse autofabrikant maandag bekend op een autocongres in Eindhoven.

Het initiatief van BMW maakt deel uit van een Europees proefproject waaraan ook Volvo, Ford en Mercedes-Benz meewerken. Ook de overheid en Here en TomTom, leveranciers van verkeersdata, maken onderdeel uit van het dataproject.

BMW zegt de gegevens vrij ter beschikking te zullen stellen, hoe het proefproject ook zal verlopen. Dat betekent dat rijgegevens van elke BMW, uitgerust met een mobiele verbinding, verwerkt worden en daarna gedeeld met de buitenwereld.

Het gaat om geanonimiseerde sensordata, benadrukt de fabrikant, en de gegevens zijn niet bedoeld voor commercieel gebruik. Zo wil BMW de discussie vermijden over wie eigenlijk de eigenaar is van deze data: de eigenaar van de auto of de fabrikant die de status van sensoren elke seconde doorgestuurd krijgt.

Automobilisten kunnen zelf geen waarschuwingen doorgeven, dat doen de algoritmes die de gegevens van de auto ‘live’ analyseren en combineren met historische gegevens of weersvoorspellingen. Automobilisten krijgen geen vergoeding voor het beschikbaar stellen van hun data. Wie wil, kan het datadelen uitschakelen.

Abrupt remmen, ingrijpen van het antislipsysteem of het inschakelen van mistlampen en ruitenwissers: het zijn allemaal indicatoren van gevaarlijke situaties waar andere weggebruikers hun voordeel mee kunnen doen, mits je de data op juiste manier weet te interpreteren.

„Om een goede inschatting te maken van de veiligheid op de weg is informatie van één merk niet voldoende en moet de autoindustrie samenwerken”, zegt Christophe Grote, verantwoordelijk voor BMW’s databeheer.

Audi, Daimler en BMW zijn samen eigenaar van Here, het bedrijf dat de verkeersdata verzorgt. De drie autofabrikanten kunnen niet gezamenlijk met een dataplan komen; dat zou kartelvorming zijn. BMW roept andere merken wel op om mee te werken aan de ‘neutrale server’.

Moderne auto’s verzamelen gigabytes aan gegevens. Dat wordt voor de analyse teruggebracht tot enkele kilobytes per kilometer en continu „doorgedruppeld” naar de BMW-server, aldus Grote.

Het systeem kan na een betrouwbare waarneming binnen seconden alarm slaan. BMW zegt dat het aantal valse waarschuwingen beperkt is. Er worden geen camerabeelden gedeeld. Ook geen gemiddelde snelheden, waarmee de politie effectiever kan controleren. Grote: „Onze klanten bepalen zelf hoe snel ze rijden.”