Amerikaanse belastingdienst onderzoekt taxibedrijf Uber

De Amerikaanse federale belastingdienst heeft een onderzoek ingesteld naar de aangiften van taxibedrijf Uber in 2013 en 2014. Dat blijkt uit een document dat het bedrijf dinsdag heeft ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder. Ook de fiscus in een aantal landen, waaronder Nederland, en een onbekend aantal staten in de VS doet onderzoek.

Waarom de belastingdiensten Uber onderzoeken en om welke bedragen het gaat, is niet bekendgemaakt. Het beursgenoteerde bedrijf heeft naar eigen zeggen voldoende geld opzij gezet om de belastingen te betalen.

Lopende kwesties

De kwesties bij belastingautoriteiten gaan vermoedelijk over de prijzen die dochterondernemingen van Uber onderling rekenen voor bijvoorbeeld merkrechten of intellectueel eigendom. Op die manier verschuiven grote bedrijven het belastbaar inkomen naar landen met een gunstig belastingklimaat, waaronder ook Nederland. Hierdoor betaalt het techbedrijf legaal minder belasting. Uber verwacht door de onderzoeken dat de belastingvoordelen het komende jaar met 141 miljoen dollar (ruim 126 miljoen euro) afnemen.

In acht landen waar Uber actief is, waaronder Nederland, blijven de belastingaanslagen van 2010 tot 2019 open staan. Naast Nederland geldt het ook voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, India, Australië, Mexico en Singapore. Uber geeft in het kwartaalbericht geen uitleg over waarom de aanslagen open blijven staan. Mogelijk wil Uber de toekomstige winsten wegstrepen tegen verliezen uit het verleden. Het is ongewoon dat er over een periode van negen jaar nog geen definitieve overeenstemming is over de hoogte van de aanslagen.