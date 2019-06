Agent gearresteerd voor nalatigheid bij ‘school shooting’ Parkland

De Amerikaanse agent Scott Peterson is dinsdag gearresteerd op verdenking van verschillende vormen van nalatigheid en meineed. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder NBC News. Peterson was verantwoordelijk voor de veiligheid van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida toen een oud-leerling daar vorig jaar veertien leerlingen en drie medewerkers doodschoot. Volgens justitieonderzoek heeft zijn passieve houding levens gekost.

Na de schietpartij gingen jongeren in steden over de hele wereld de straat op om te demonstreren voor strengere wapenwetgeving.

Het Florida Department of Law Enforcement (FDLE) heeft ruim een jaar onderzoek gedaan naar het verloop en de nasleep van de schietpartij. Volgens dat onderzoek rende Peterson de school uit in plaats van op de schutter af, toen die al schietend de school binnenkwam. Eenmaal buiten hield Peterson toegesnelde collega’s bovendien op afstand. „Daar zijn geen excuses voor”, aldus FDLE-commissaris Rick Swearingen. Peterson kan een celstraf van 96 jaar krijgen. Hij was al ontslagen.

Resource officer

Volgens Swearingen staat het vast dat het gebrek aan actie bij Peterson levens heeft gekost. „Hij heeft absoluut niets gedaan op het moment dat de schietpartij begon”.

Peterson surveilleerde als zogeheten resource officer bij Marjory Stoneman. Dat is een reguliere politieagent waarvan vrijwel elke grote middelbare school in de Verenigde Staten er één heeft.

Schutter Nikolas Cruz hangt de doodstraf boven het hoofd. De nu twintigjarige jongen heeft aanklagers een schuldbekentenis aangeboden in ruil voor een levenslange celstraf, maar daar is justitie in Amerika niet akkoord mee gegaan.

Sinds de schietpartij op de school in Parkland, Florida worstelen scholen in de VS met de vraag zij personeel moeten bewapenen.