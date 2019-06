Zweedse rechtbank verwerpt verzoek voorarrest Assange

De rechtbank in de Zweedse stad Uppsala heeft bepaald dat WikiLeaks-oprechter Julian Assange niet in voorarrest hoeft worden vastgehouden, zoals de Zweedse justitie had geëist. Dat meldt persbureau Reuters maandag. De uitspraak maakt het voor Zweden lastiger om de 47-jarige Assange, die in Engeland vastzit, uitgeleverd te krijgen.

In Zweden wordt Assange al lange tijd verdacht van verkrachting. Om onder andere aan berechting te ontkomen, vluchtte de Australiër in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Daar hield hij zich jaren schuil. De Zweedse justitie legde daarom in april 2017 het vooronderzoek naar de verkrachtingszaak stil.

Begin april dit jaar werd Assange door de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd, nadat Ecuador had besloten hem niet langer bescherming te bieden. De Zweden heropenden daarop het onderzoek.

Assange zit momenteel vast in Londen, in verband met het schenden van borgtochtregels in 2012. Als de WikiLeaks-oprichter wel door de Zweedse rechter was veroordeeld, was het voor Zweden eenvoudiger geweest Assange uitgeleverd te krijgen. Nu wordt hij mogelijk in Engeland verhoord.

De plaatsvervangend procureur-generaal van Zweden heeft laten weten een Europees onderzoeksbevel tegen hem uit te laten gaan. Assange heeft de aantijging van seksueel grensoverschrijdend gedrag overigens altijd ontkend.

Zorgen over gezondheid Assange

Ook de Verenigde Staten willen dat Assange wordt uitgeleverd, maar dan wel aan hen. Zij willen hem berechten omdat hij via WikiLeaks staatsgeheime informatie heeft geopenbaard. De VS hadden Assange vorige week via een video-verbinding willen verhoren, maar na medische controle bleek hij daarvoor te zwak.

In een verklaring zei de groep achter WikiLeaks zich „ernstig zorgen” te maken over zijn gezondheid. Assange zou „extreem veel zijn afgevallen” en een normaal gesprek met hem voeren zou niet mogelijk zijn. Volgens een expert van de VN heeft Assange psychologisch trauma opgelopen door zijn zelfverkozen ballingschap.