Zweedse investeerder Triton neemt touroperator Corendon over

Reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon komt in handen van de Zweedse investeerder Triton. Dat heeft Corendon maandag bekendgemaakt. De oprichters van Corendon, Atilay Uslu en Yildiray Karaer, blijven minderheidsaandeelhouders. Ook topman Steven van der Heijden blijft voorlopig aan als bestuursvoorzitter.

Het is niet bekend hoeveel geld gemoeid is met de overname. De partijen hebben een voorlopig contract ondertekend, de definitieve overname laat nog op zich wachten omdat de Europese mededingingsautoriteit nog haar fiat moet geven. Ook de ondernemingsraden van Corendon moeten zich nog over de deal buigen.

De „touroperating-activiteiten” in Nederland en België en de backoffice-afdelingen in Turkije en Corendon Dutch Airlines worden overgenomen. Ook de merken Karin’s Choice, Maris Life, Stip Reizen en GOFun komen in handen van Triton. De vluchten naar Turkije en Malta en de hotels en resorts van Corendon vallen buiten de deal.

Triton, een private equity-investeerder, kocht vorig jaar ook Sunweb Group. Triton wil de twee bedrijven met elkaar integreren. Sunweb is volgen Corendon-bestuursvoorzitter Van der Heijden „sterk op het gebied van zonvakanties en wintersport” en Corendon is van meerwaarde vanwege zijn eigen luchtvaartmaatschappij.

Jaarlijks reizen 750.000 mensen via Corendon. Het bedrijf had vorig jaar naar eigen zeggen een omzet van ruim 515 miljoen euro. Er werken zo’n 450 mensen. Beleggingsfirma Triton heeft momenteel 38 bedrijven in handen.