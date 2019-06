Vijf lichamen vermiste klimmers Himalaya gevonden

In het Indiase deel van het Himalaya-gebergte zijn maandag de lichamen van vijf vermiste bergbeklimmers gevonden. Dat meldt persbureau AP. Het vijftal maakte deel uit van een groep van acht, die een nog niet eerder beklommen bergtop van bijna 6.500 meter hoog probeerde te beklimmen. De groep raakte vorige week vermist.

De lichamen werden opgemerkt door piloten van de Indiase luchtmacht, die boven het gebied naar de klimmers op zoek waren. Zaterdag was ook al een zoekactie op touw gezet door de Indiase autoriteiten in de deelstaat Uttarakhand, maar deze moest worden stilgelegd door hevige storm en wind. Hoe de vijf om het leven zijn gekomen, is nog niet duidelijk.

Reddingswerkers zullen het Indiase leger om advies vragen bij het bergen van de lichamen. Op grote hoogte is dat niet eenvoudig. De groep probeerde de top van de Nanda Devi East te bereiken, de op een na hoogste berg in India. Op 6,5 kilometer hoogte zit er weinig zuurstof in de lucht. Reddingswerkers kunnen de berg dus niet te snel bestijgen en de lichamen zijn bovendien moeilijk te dragen.

Zoektocht gaat verder

De zoektocht naar de nog drie vermiste alpinisten gaat dinsdag verder. De groep bestond aanvankelijk uit twaalf personen. Een van de expeditieleiders keerde met drie teamleden eerder terug. De overgebleven klimmers bereikten het tweede basiskamp op 4.870 meter hoogte op 22 mei, de klim naar de top zou daarna beginnen. Sinds 26 mei werd niets meer van hen vernomen.

Het team werd geleid door de ervaren Britse klimmer Martin Moran. In de groep zaten onder anderen drie Britten, twee Amerikanen, een Australiër en een Indiase gids. De volledige tocht naar de top zou naar verwachting 24 dagen in beslag nemen.

Deze foto ging in korte tijd de wereld over: filevorming op Mount Everest.

De afgelopen weken kwamen al elf alpinisten om het leven bij het beklimmen van de Mount Everest, in het Nepalese deel van de Himalaya. Dat had onder meer met de grote drukte op de berg te maken. Daardoor ontstond filevorming, waardoor sommige alpinisten stierven aan uitdroging of uitputting. Mount Everest is met 8.848 meter de hoogste top ter wereld.