Vakbonden: nog voor de zomer acties ziekenhuispersoneel

Er komen vanaf eind deze maand acties van ziekenhuismedewerkers voor een betere cao. Dat meldt vakbond FNV Zorg & Welzijn nadat maandagmiddag de onderhandelingen zijn gestrand. Het eindbod van de ziekenhuiswerkgevers is „onacceptabel”, vindt de vakbond.

Verplegend personeel gaat zich – middels poortacties en stiptheidsacties – strikt houden aan werk- en dienstroosters. Daarnaast wordt er gedreigd met zogenoemde ‘zondagsdiensten’, waarbij verplegend personeel alleen spoedeisende zaken oppakt.

Tijdens de cao-onderhandelingen eiste de FNV voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers een flinke salarisverhoging en een toeslag als er op het laatste moment een beroep op personeel wordt gedaan. De vakbond schrijft niet tevreden te zijn met het aanbod van een loonsverhoging van 3,25 procent voor november en december van 2019, 2 procent per juli 2020 en 2,5 procent in juni 2021. Ook wil de vakbond nieuwe afspraken over arbeids- en rusttijden.

Sinds medio maart werd onderhandeld over de cao. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) trad op namens bestuurders van ruim honderd ziekenhuizen en revalidatiecentra. De vorige cao was geldig tot 1 april jongstleden.

Spagaat

De NVZ zit in een lastige spagaat. De koepelorganisatie heeft zich een jaar geleden onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met verzekeraars gecommitteerd aan de zogenoemde hoofdijnakkoorden. Om zorgkosten in de hand te houden zou het budget van ziekenhuizen in 2019 hooguit nog 0,8 procent groeien, aflopend tot geen groei in 2022. Dat maakt het lastig om meer aan personeel uit te geven.

Ad Melkert, voorzitter van de NVZ, zei bij aanvang van de cao-onderhandelingen tegen NRC met ambivalente gevoelens naar de looneis te kijken. „We willen gemotiveerd personeel, we willen minder werkdruk. We willen de trend stoppen dat verpleegkundigen uit dienst gaan om als zzp’er meer te verdienen, terwijl vaste krachten vaker voor onregelmatig werk in worden gezet. Maar als we ons aan de afspraken voor beperkte groei houden, kunnen we het personeel minder bieden dan we zouden willen. We zitten in de knel en ik voel me daar niet senang bij.”