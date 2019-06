UWV verstrekte onterecht uitkeringen aan gevangenen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft in 2018 onterecht uitkeringen aan gevangenen uitgekeerd. Dat bevestigt de uitkeringsinstantie maandag na berichtgeving van Nieuwsuur. Hoeveel gedetineerden onterecht geld hebben ontvangen, wil de overheidsinstelling niet zeggen.

Volgens de wet hebben gedetineerden geen recht op een uitkering. Het UWV is verantwoordelijk voor het stopzetten van uitkeringen van mensen die de cel in gaan. Om te voorkomen dat uitkeringsgerechtigden bij een celstraf toch geld blijven ontvangen, moeten zij bij de instantie melding van doen van de veroordeling. Omdat dit systeem niet waterdicht is, wordt het uitkeringssysteem van het UWV bovendien vergeleken met de gegevens van justitie over nieuwe gedetineerden.

Uit in 2017 en 2018 verricht onderzoek door de instantie zelf bleek al dat er een tijdlang fouten zijn gemaakt bij die controle. Volgens Nieuwsuur zijn die fouten ontstaan doordat de organisatie met een verouderde database van detentiemeldingen werkt. Ook zou er intern te weinig controle op de gang van zaken zijn. Over de onterecht uitgekeerde bedragen kwam nog niet eerder informatie naar buiten.

Sociale Zaken was niet op de hoogte

Hoelang er daardoor uitkeringen onterecht zijn verstrekt en aan hoeveel mensen, wil de instantie niet zeggen. Volgens de organisatie wordt de kwestie momenteel nog onderzocht. Ook wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is de onterecht toegekende bedragen terug te krijgen. Dat zou kunnen leiden tot rechtszaken. Het ministerie van Sociale Zaken zegt tegen NRC niet eerder op de hoogte te zijn geweest van de fout. Ook het ministerie gaat onderzoeken wat er aan de hand is.

Het is niet de eerste keer dat er problemen bij de uitkeringsinstantie aan het licht komen. Zo bleek vorig jaar dat duizenden Poolse arbeidsmigranten een uitkering ontvingen terwijl ze in hun thuisland woonden.