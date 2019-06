Beleggers sturen kritische brief naar DSM over lachgas

Chemiebedrijf DSM krijgt kritiek van beleggers over de lachgasuitstoot van de acrylonitrilfabriek op het Limburgse industrieel complex Chemelot. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) schrijft in een brief aan DSM dat het „de nodige vragen” oproept dat het bedrijf, dat voor 35 procent eigenaar is van de acrylonitrilfabriek, nooit over de gemiste lachgasuitstoot rapporteerde.

Twee weken geleden onthulde NRC dat de fabriek van het bedrijf Anqore veel lachgas uitstoot terwijl dat tientallen jaren niet werd gemeten of gerapporteerd. De VEB stuurde maandag aan het eind van de middag een brief met kritische vragen naar onder andere bestuursvoorzitter Feike Sijbesma.

De vereniging wijst er onder meer op dat DSM de ontdekking van de lachgasuitstoot niet heeft gemeld in zijn recente jaarverslagen. De VEB schrijft in zijn brief dat het „stilzwijgen” van DSM, ook na de publicatie in NRC, „bevreemdt”. De acrylonitrilfabriek was tot 2015 volledig in handen van DSM, waarna private-equitybedrijf CVC Capital 65 procent van de aandelen overnam en de joint venture Anqore ontstond.

De VEB waarschuwt in zijn brief dat beleggers bij hun beslissing om te investeren kunnen „worden misleid” door onjuiste of onvolledige informatie over duurzaamheid. De vereniging wijst erop dat DSM duurzaamheid juist belangrijk acht en zich doelen stelt voor duurzaamheid en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Die reductie telt mee voor de beloning van het management. DSM legt ook in het jaarverslag over 2018 veel nadruk op zijn „ambitieuze duurzaamheidsdoelen”.

‘Scherp houden’

Advocaat Geert Koster van de VEB zegt dat er „geen aanleiding” is om een rechtszaak tegen DSM voor te bereiden. „We willen bestuurders en commissarissen scherp houden.” De vereniging staat wel bekend om zijn juridische acties. DSM was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Bestuursvoorzitter Feike Sijbesma pleitte twee weken geleden in de Britse krant The Telegraph nog voor grootschalige invoering van een CO 2 -prijs. Sijbesma zei in dat artikel dat DSM voor investeringen in broeikasreductie rekent met een CO 2 -prijs van 50 euro per ton. Maatregelen om de lachgasuitstoot te verminderen kosten naar schatting 10 euro per ton. De uitstoot gaat tot op heden onverminderd door. Er zijn geen regels of prijsprikkels om er iets aan te doen.

Ook in de provinciale staten van de Provincie Limburg zijn vorige week vragen gesteld over de lachgasuitstoot van Anqore, en het toezicht daarop door de provincie. Gedeputeerde Eric Geurts (Milieu, PvdA) zei dat de uitstoot van het lachgas „eerder door ons opgemerkt had moeten worden”. Hij zei kritisch te gaan kijken of de provincie voldoende „in controle is” over de milieuvergunningen van de bedrijven op Chemelot. Geurts zei ook te onderzoeken of er vanwege de niet gemelde lachgasuitstoot een „handhavingsactie” tegenover Chemelot ingezet wordt.