Tweede wolvin gevestigd op de Veluwe, kans op roedel

Wolvin GW960f heeft zich definitief gevestigd op de Veluwe. Op basis van een dna-analyse van wolvenkeutels concludeert de Wageningen Universiteit dat de wolvin al zes maanden op de Midden-Veluwe leeft. Na een half jaar worden de dieren als „gevestigd” beschouwd.

GW960f heeft zich aangesloten bij soortgenoot GW998f, van wie in februari bleek dat zij zich gevestigd heeft in Nederland, als eerste wolf in 150 jaar tijd. Ook zijn er de afgelopen maanden sporen gevonden van een mannetjeswolf, die de naam GW894m heeft gekregen. Sinds januari zou de rekel (een mannetjeswolf) zeker acht keer in het territorium van GW998f zijn geweest. Dat duidt er volgens onderzoekers uit Wageningen op dat het een paartje is.

Voor zover bekend zijn er nog geen pups geboren, maar de kans is aanwezig dat er een roedel gesticht wordt op Veluwe. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de regio, onder meer omdat wolvenpups hun roedel vaak op één- of tweejarige leeftijd verlaten en een eigen territorium kiezen. Mogelijk zullen wolven zich dus verder verspreiden in Nederland.

Voor schapenhouders en andere boeren kan dat slecht nieuws zijn. Als er in een bepaald gebied wolven gevestigd zijn, wordt van dierhouders verwacht dat zij daar rekening mee houden en maatregelen nemen. Ook verliezen zij het automatische recht op een schadevergoeding als wolven dieren doden. Dat is vooralsnog wel het geval bij “zwervende wolven”.