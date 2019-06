President Trump begint aan staatsbezoek Verenigd Koninkrijk

De Amerikaanse president Donald Trump is maandagmiddag aangekomen op Buckingham Palace in Londen voor zijn driedaagse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn vrouw Melania, Ivanka Trump, Jared Kushner en verschillende adviseurs van Trump zijn ontvangen door de Britse koninklijke familie, onder wie koningin Elizabeth en kroonprins Charles.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

Nog voor Trump was geland, was zijn bezoek al omstreden. In Londen wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse president. In het centrum van de hoofdstad zijn aan bruggen vlaggen gehangen met daarop teksten als „weersta Trump”. Ook wordt buiten Buckingham Palace gedemonstreerd. Labour-leider Jeremy Corbyn is uit protest niet aanwezig bij het staatsbanket vanmiddag. Op Twitter roept hij mensen op om zich aan te sluiten bij een anti-Trump-protest komende dinsdag.

Ook de hertogin van Sussex, Meghan Markle, blijft weg bij het staatsbanket. Ze is net bevallen van een zoon: Archie. De vrouw van prins Harry heeft zich in het verleden vaak kritisch over Trump uitgelaten. Ze noemde hem een verdelend figuur en een vrouwenhater. Trump stuurde zondag nog een tweet waarin hij ontkent dat hij Meghan „nasty” heeft genoemd.

Een dag voor zijn vertrek noemde Trump de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, een „loser” en een „incompetente burgemeester”. Khan haalde een dag eerder hard uit naar Trump. In een opiniestuk in The Guardian noemde hij Trump extreem-rechts en schreef hij dat de Amerikaanse president dezelfde tactieken gebruikt „als de fascisten in de twintigste eeuw”.

De rel tussen de twee is onderdeel van een langlopend conflict van al bijna twee jaar. De ruzie, die deels in de media en deels via Twitter wordt uitgevochten, begon ooit met Trumps 'moslimban' vlak na zijn aantreden. Khan was daar kritisch op, wat resulteerde in veel verwijten over en weer.

Tijdens Trumps bezoek aan het VK zijn er veel demonstraties gepland. Foto Facundo Arrizabalaga/EPA Er zijn ook tegendemonstraties. Foto Alkis Konstantinidis/Reuters Trumps landt met de Marine One bij Buckingham Palace. Foto Toby Melville/AFP Kroonprins Charles schudt Trump de hand. Foto Alex Brandon/AP Trump en prins Charles inspecteren de paleiswacht. Foto Toby Melville/Reuters Koningin Elizabeth ontvangt president Trump op de trap van Buckingham Palace. Foto Adrian Dennis/AFP

Naast de woordenwisseling met Khan, bemoeide Trump zich een dag voor zijn bezoek aan het VK met de Brexit en de opvolging van premier Theresa May. Volgens Trump moet Boris Johnson de nieuwe premier van het VK worden. Ook heeft hij gezegd dat Nigel Farage de Brexit moet regelen en dat het VK eventueel weg moet lopen uit de Brexit-onderhandelingen met de EU.

Vorig jaar was het bezoek van Trump ook al enigszins ongemakkelijk. Toen hield hij zich niet aan het koninklijke etiquette door voor koningin Elizabeth uit te lopen. Dat zorgde destijds voor veel opschudding. Ook vorig jaar bemoeide Trump zich al met de Brexit. In de meestgelezen Britse krant The Sun gaf hij toen adviezen aan premier Theresa May.