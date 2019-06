Een frisse duik op het popfestival

De warmste 2 juni ooit was het zondag in Nederland. Wegens de op sommige plaatsen tropische temperaturen – in Volkel werd 32 graden gehaald – zocht Nederland verkoeling op strand of aan meer, werden hardloopwedstrijden ingekort of afgelast. Op het driedaagse popfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek werd geslapen in de schaduw, geluierd op opblaaskussens, en liggend op de grond gekeken naar de optredens van ongeveer honderd bands. De hitte zorgde niet voor noemenswaardige problemen bij de 25.000 bezoekers per dag. De activiteiten van EHBO’ers beperkten zich zondag tot het behandelen van mensen met blaren en splinters. Voordeel is dat het terrein aan een meer ligt, en een aantal van de podia tussen de bomen gebouwd is.

Om af te koelen dronk bezoekster Lotte (27) een karaf sangria. „Ik hoopte dat een beetje aangeschoten zijn zou helpen tegen de warmte. En dat was zo.” Bovendien was ze vervolgens in het meer gedoken.

Officieel mocht er niet worden gezwommen in het water naast het grote podium, pootjebaden wel. Als een verzameling watervogels stonden bezoekers er de hele middag in.

De artiesten zelf leken de warmte redelijk te verdragen. Hun acts waren onverminderd wild, zoals de molenwieken van de zangeres van Whispering Sons. Alleen de dynamisch dansende rapster Princess Nokia bekende dat ze niet meer zoveel durfde te bewegen, omdat ze flauw dreigde te vallen.

